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Военный патруль США подорвался на мине в Сирии. Есть погибшие
09 ноября 2020, 09:50 • 112 • Политика
Патруль военных США подорвался на мине в Сирии. В результате взрыва погибли не менее четырёх американских солдат.
В Сирии на мине, заложенной на шоссе Хасеке - Дейр-эз-Зор, подорвался военный патруль США, сообщает SANA со ссылкой на очевидцев. Собеседники журналистов настаивают, что мину установили на северо-востоке страны. Инцидент произошёл в воскресенье, 8 ноября.
По предварительным данным, погибли по меньшей мере четверо американских военных. В сообщении SANA речь идёт о солдатах. Впрочем, пока американские представители не подтверждали подрыв. Нет информации и от российского центра урегулирования. Не подтверждают сведения и сирийские официальные представители.
Царьград продолжает следить за развитием событий.
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