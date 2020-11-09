Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
Главная / Политика

Военный патруль США подорвался на мине в Сирии. Есть погибшие

09 ноября 2020, 09:50  •  112 • Политика
Патруль военных США подорвался на мине в Сирии. В результате взрыва погибли не менее четырёх американских солдат.
В Сирии на мине, заложенной на шоссе Хасеке - Дейр-эз-Зор, подорвался военный патруль США, сообщает SANA со ссылкой на очевидцев. Собеседники журналистов настаивают, что мину установили на северо-востоке страны. Инцидент произошёл в воскресенье, 8 ноября.
По предварительным данным, погибли по меньшей мере четверо американских военных. В сообщении SANA речь идёт о солдатах. Впрочем, пока американские представители не подтверждали подрыв. Нет информации и от российского центра урегулирования. Не подтверждают сведения и сирийские официальные представители.
Царьград продолжает следить за развитием событий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
09 ноября 2020, 00:40
"Такое не покажут на телеканалах США": Сторонники Байдена перешли все рамки приличия
09 ноября 2020, 02:30
Москву ждут новые ограничения после признания ошибок Собянина. Прогноз Баширова
09 ноября 2020, 00:40
Вооружённые протесты запланированы в 60 городах США. Сторонников Трампа провоцируют активисты BLM
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - ...
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"...
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного побед...
09 ноября 2020, 00:40
В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2020, 14:30
Алиев указал место России в карабахском конфликте
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
06 ноября 2020, 15:50
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
03 ноября 2020, 00:35
"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... на единороге
04 ноября 2020, 08:40
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"
07 ноября 2020, 20:15
Львовский телеведущий раскрыл рецепт избавления от бандеровщины
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.