Военный патруль США подорвался на мине в Сирии. Есть погибшие

В Сирии на мине, заложенной на шоссе Хасеке - Дейр-эз-Зор, подорвался военный патруль США, сообщает SANA со ссылкой на очевидцев. Собеседники журналистов настаивают, что мину установили на северо-востоке страны. Инцидент произошёл в воскресенье, 8 ноября.

По предварительным данным, погибли по меньшей мере четверо американских военных. В сообщении SANA речь идёт о солдатах. Впрочем, пока американские представители не подтверждали подрыв. Нет информации и от российского центра урегулирования. Не подтверждают сведения и сирийские официальные представители.

Царьград продолжает следить за развитием событий.