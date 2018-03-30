Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ядерный патруль: в РВСН проходят учения с использованием новейших комплексов «Яр...
Трамп развязал торговую войну. Кто в ней проиграет?
Идиoтcкий тpayp Навaльного
Михаил Делягин. Между Россией и Западом - идеологическая пропасть
Главная / Аналитика

Военный парад в США: очередная попытка переписать историю

30 марта 2018, 17:54  •  130 • Аналитика
Интересно иногда посмотреть военный парад. Увидеть лица солдат и офицеров. Военную технику и вооружение. Оценить выправку военнослужащих. Как бы мы ни относились к военным парадам, как бы мы ни относились к политическому устройству государства, солдат, который идет в строю рядом с товарищами по оружию, вызывает чувство восхищения. Чувство защищенности, если хотите.



Точно такое же чувство вызывает и мощная военная техника. Лязг гусениц, рев двигателей, копоть из выхлопных труб… Кто-то замечал эти неудобства на военных парадах? Десятки тонн брони, десятки тонн защиты для детей, женщин, стариков… Защиты и возмездия для врагов.



Что бы ни говорили противники проведения военных парадов, любое такое действо оставляет в душе простого обывателя законное чувство гордости и причастности к силе собственной страны. Да, и моя, пусть совсем мизерная, заслуга есть в этой силище. Пусть винтик, гаечка, проводок, но есть. Это тоже я!

Военный парад может работать и в обратную сторону. Когда военная мощь собственной страны воспринимается как карикатура. Как издевательство над национальной гордостью и собственным государством. Вспомните, сколько смеха вызывают военные парады в Прибалтике. Как реагируют на прохождение войск те, кто смотрит такой парад с обочин улиц.

Не хочу проводить никаких аналогий, но давайте рассмотрим военную силу государств, которые часто проводят военные парады. Китай, Россия, Индия и… Северная Корея. Кто-нибудь может сказать, что армии этих стран не обладают мощью? Что любую из этих армий можно разгромить в считанные часы, дни, месяцы?

Мне кажется, американский президент Дональд Трамп руководствовался именно этими мыслями, когда предложил провести военный парад в этом году.

Официально решение о проведении парада в День ветеранов объясняется именно желанием показать американскому народу силу собственной армии. Зачем? 27 лет не показывали — и вдруг...

Существует более правдоподобное объяснение этого парада. Вспомним исторические факты. Точнее, дату проведения Дня ветеранов в США. 11 ноября! А теперь вспомним события, которые в этот день происходили в мире и как-то связаны с армией США.

Те из читателей, которые изучали историю, пусть даже в школьных стенах, уже поняли, о чем я. О Первой мировой войне! Именно 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие, которое и считается днем окончания Первой мировой.

Вся пропагандистская машина США, которая уже многие годы работает по созданию для США имиджа главного победителя фашизма, буксует именно из-за того, что не только в Европе, но и на других континентах все ещё живы те, кто своими глазами видел кто и как воевал во Второй мировой.

А вот вариант главного победителя в Первой мировой вполне устраивает американцев. Как промежуточный. США — победитель во всех войнах! Более того, это даже объясняет предстоящие затраты бюджета. А для прижимистых американцев это действительно важно.

Итак, в силу исторических причин Россия в этом дележе лавров вроде и не участвует. Брест-Литовский мирный договор, который у нас более известен как Брестский мир, вывел советскую Россию из Первой мировой войны. И не просто вывел, а поставил в положение проигравшей проигравшим.

Таким образом, в сложившемся современном политическом раскладе, выбрать основного победителя достаточно легко. Я напомню тех, кто считается победителями: Франция, Великобритания, Япония, США, Сербия, Италия. Кто-нибудь из списка победителей рискнет оспаривать ведущую роль в победе у США?

Естественно, возникает простой вопрос. Для чего это нужно? Неужели для усиления патриотических настроений в США и европейских странах? Для этого вполне бы хватило ресурсов СМИ и дипломатических выпадов, которые проводятся уже несколько лет. Тогда в чем необходимость возвеличивания роли США в победе в Первой мировой войне?
Германия дала зелёный свет «Северному потоку - 2»


Дело в том, что западные политики прекрасно понимают, что те действия, которые сегодня проводятся в отношении России, чреваты… Причем чреваты с обеих сторон. Сомнительно, что "большие терки" могут возникнуть между серьезными странами вроде России, США, Германии, Франции, Великобритании.

Но ведь есть ещё и свора агрессивных мопсов вроде прибалтийской тройки, Польши, Украины… А тут предсказуемость от безнаказанности сомнительна. Наверное, некоторые из читателей сталкивались с такими "монстрами" на улице. Выскочит, брючину рванет и — за хозяйку… А там скандал уже с этой самой хозяйкой.

Отсюда вытекает необходимость моральной подготовки собственного населения к большой войне. Не волнуйтесь, граждане и подданные, мы побеждали эту варварскую Россию всегда. И всегда выходили из войны сильнее и богаче! Страшное предположение? Увы, страшное, но вполне логичное.

А вот теперь вернемся к началу статьи. К моим рассуждениям о парадах. И о жлобстве американцев.

Американцы на проведение военного парада выделили аж… 30 миллионов долларов! Деньги, для одного-двух человек огромные. А для парада? Даже при том, что от прохождения тяжелой бронетехники американцы отказались.

Посмотрим примерные расходы? Парад в России обходится в сотни миллионов рублей. Не сотню, а сотни. Из чего складываются такие суммы?

Прежде всего это транспортные расходы, техническая амортизация и обслуживание техники и оружия. Согласитесь, за просто так этим заниматься не будет никто. Любая работа должна быть оплачена. И не по российским расценкам, а по американским. Затем необходимы тренировки личного состава, проведение репетиций и прочие подготовительные мероприятия вроде перекрытия улиц и площадей для ночных тренировок.

И сам парад — это не только прохождение войск. Это множество сопутствующих волонтерских услуг. От обеспечения безопасности зрителей и оплаты работы полицейских и их техники до элементарной оплаты грузовиков для подвоза личного состава и вооружения.
Финал «арабской весны»


Понятно, что президент Трамп сделает все возможное, чтобы привлечь частных инвесторов для оплаты расходов. Представляете, как будет смотреться военный броневик с рекламой кока-колы или хот-дога.

В целом же сама идея укрепить веру собственного народа в непобедимости армии хороша. Бизнесмен Трамп знатно помогает президенту Трампу в решении некоторых проблем. Всё бы было хорошо, если бы не Трамп-политик...

Что-то мне подсказывает, что 11 ноября 2018 года мы увидим надувные лодки на прицепах и пулеметчиков в «Хаммерах» уже на американской земле… Главное, чтобы не забыли организовать историческую часть о разгроме диких индейцев первопоселенцами…
Автор: Александр Ставер

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

130
Источник
Похожие новости
30 марта 2018, 08:09
"Гуантанамо" для микробов или чумные одеяла для аборигенов?
29 марта 2018, 12:39
Германия дала зелёный свет «Северному потоку - 2»
30 марта 2018, 08:09
Посольство США? Нет, вокзальный напёрсточник!

Загрузка...
29 марта 2018, 12:09
Нефтяные зубы Вашингтона вот-вот будут выбиты
30 марта 2018, 08:09
Россия не будет вечным мальчиком для битья
30 марта 2018, 17:54
Трамп развязал торговую войну. Кто в ней проиграет?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 марта 2018, 10:39
Для ВС США готовится синджарский капкан. Решится ли Турция на выгодную трём сторонам акцию?
25 марта 2018, 01:09
«Фактически подтвердили разработку»: посольство РФ — про слова главы британской лаборатории об утечках химвеществ
29 марта 2018, 09:24
Балтфлот. Россия за несколько месяцев сделала то, на что Польше не хватило трёх лет
25 марта 2018, 23:24
Евросоюзу стало не до «брекзита»
28 марта 2018, 18:39
«Оседлать непогребённых детей»: Собчак возмутилась эфиром «Дождя» о трагедии в Кемерово
27 марта 2018, 11:58
Власти умалчивают о количестве погибших в Кемерово?
27 марта 2018, 20:12
Валентин Катасонов. Подлинные причины дипломатической атаки Запада на Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.