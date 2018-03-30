Военный парад в США: очередная попытка переписать историю • 130 • Аналитика







Точно такое же чувство вызывает и мощная военная техника. Лязг гусениц, рев двигателей, копоть из выхлопных труб… Кто-то замечал эти неудобства на военных парадах? Десятки тонн брони, десятки тонн защиты для детей, женщин, стариков… Защиты и возмездия для врагов.





Что бы ни говорили противники проведения военных парадов, любое такое действо оставляет в душе простого обывателя законное чувство гордости и причастности к силе собственной страны. Да, и моя, пусть совсем мизерная, заслуга есть в этой силище. Пусть винтик, гаечка, проводок, но есть. Это тоже я!



Военный парад может работать и в обратную сторону. Когда военная мощь собственной страны воспринимается как карикатура. Как издевательство над национальной гордостью и собственным государством. Вспомните, сколько смеха вызывают военные парады в Прибалтике. Как реагируют на прохождение войск те, кто смотрит такой парад с обочин улиц.



Не хочу проводить никаких аналогий, но давайте рассмотрим военную силу государств, которые часто проводят военные парады. Китай, Россия, Индия и… Северная Корея. Кто-нибудь может сказать, что армии этих стран не обладают мощью? Что любую из этих армий можно разгромить в считанные часы, дни, месяцы?



Мне кажется, американский президент Дональд Трамп руководствовался именно этими мыслями, когда предложил провести военный парад в этом году.



Официально решение о проведении парада в День ветеранов объясняется именно желанием показать американскому народу силу собственной армии. Зачем? 27 лет не показывали — и вдруг...



Существует более правдоподобное объяснение этого парада. Вспомним исторические факты. Точнее, дату проведения Дня ветеранов в США. 11 ноября! А теперь вспомним события, которые в этот день происходили в мире и как-то связаны с армией США.



Те из читателей, которые изучали историю, пусть даже в школьных стенах, уже поняли, о чем я. О Первой мировой войне! Именно 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие, которое и считается днем окончания Первой мировой.



Вся пропагандистская машина США, которая уже многие годы работает по созданию для США имиджа главного победителя фашизма, буксует именно из-за того, что не только в Европе, но и на других континентах все ещё живы те, кто своими глазами видел кто и как воевал во Второй мировой.



А вот вариант главного победителя в Первой мировой вполне устраивает американцев. Как промежуточный. США — победитель во всех войнах! Более того, это даже объясняет предстоящие затраты бюджета. А для прижимистых американцев это действительно важно.



Итак, в силу исторических причин Россия в этом дележе лавров вроде и не участвует. Брест-Литовский мирный договор, который у нас более известен как Брестский мир, вывел советскую Россию из Первой мировой войны. И не просто вывел, а поставил в положение проигравшей проигравшим.



Таким образом, в сложившемся современном политическом раскладе, выбрать основного победителя достаточно легко. Я напомню тех, кто считается победителями: Франция, Великобритания, Япония, США, Сербия, Италия. Кто-нибудь из списка победителей рискнет оспаривать ведущую роль в победе у США?



Естественно, возникает простой вопрос. Для чего это нужно? Неужели для усиления патриотических настроений в США и европейских странах? Для этого вполне бы хватило ресурсов СМИ и дипломатических выпадов, которые проводятся уже несколько лет. Тогда в чем необходимость возвеличивания роли США в победе в Первой мировой войне? Германия дала зелёный свет «Северному потоку - 2»



Дело в том, что западные политики прекрасно понимают, что те действия, которые сегодня проводятся в отношении России, чреваты… Причем чреваты с обеих сторон. Сомнительно, что "большие терки" могут возникнуть между серьезными странами вроде России, США, Германии, Франции, Великобритании.



Но ведь есть ещё и свора агрессивных мопсов вроде прибалтийской тройки, Польши, Украины… А тут предсказуемость от безнаказанности сомнительна. Наверное, некоторые из читателей сталкивались с такими "монстрами" на улице. Выскочит, брючину рванет и — за хозяйку… А там скандал уже с этой самой хозяйкой.



Отсюда вытекает необходимость моральной подготовки собственного населения к большой войне. Не волнуйтесь, граждане и подданные, мы побеждали эту варварскую Россию всегда. И всегда выходили из войны сильнее и богаче! Страшное предположение? Увы, страшное, но вполне логичное.



А вот теперь вернемся к началу статьи. К моим рассуждениям о парадах. И о жлобстве американцев.



Американцы на проведение военного парада выделили аж… 30 миллионов долларов! Деньги, для одного-двух человек огромные. А для парада? Даже при том, что от прохождения тяжелой бронетехники американцы отказались.



Посмотрим примерные расходы? Парад в России обходится в сотни миллионов рублей. Не сотню, а сотни. Из чего складываются такие суммы?



Прежде всего это транспортные расходы, техническая амортизация и обслуживание техники и оружия. Согласитесь, за просто так этим заниматься не будет никто. Любая работа должна быть оплачена. И не по российским расценкам, а по американским. Затем необходимы тренировки личного состава, проведение репетиций и прочие подготовительные мероприятия вроде перекрытия улиц и площадей для ночных тренировок.



И сам парад — это не только прохождение войск. Это множество сопутствующих волонтерских услуг. От обеспечения безопасности зрителей и оплаты работы полицейских и их техники до элементарной оплаты грузовиков для подвоза личного состава и вооружения. Финал «арабской весны»



Понятно, что президент Трамп сделает все возможное, чтобы привлечь частных инвесторов для оплаты расходов. Представляете, как будет смотреться военный броневик с рекламой кока-колы или хот-дога.



В целом же сама идея укрепить веру собственного народа в непобедимости армии хороша. Бизнесмен Трамп знатно помогает президенту Трампу в решении некоторых проблем. Всё бы было хорошо, если бы не Трамп-политик...



Что-то мне подсказывает, что 11 ноября 2018 года мы увидим надувные лодки на прицепах и пулеметчиков в «Хаммерах» уже на американской земле… Главное, чтобы не забыли организовать историческую часть о разгроме диких индейцев первопоселенцами… Интересно иногда посмотреть военный парад. Увидеть лица солдат и офицеров. Военную технику и вооружение. Оценить выправку военнослужащих. Как бы мы ни относились к военным парадам, как бы мы ни относились к политическому устройству государства, солдат, который идет в строю рядом с товарищами по оружию, вызывает чувство восхищения. Чувство защищенности, если хотите.Точно такое же чувство вызывает и мощная военная техника. Лязг гусениц, рев двигателей, копоть из выхлопных труб… Кто-то замечал эти неудобства на военных парадах? Десятки тонн брони, десятки тонн защиты для детей, женщин, стариков… Защиты и возмездия для врагов.Что бы ни говорили противники проведения военных парадов, любое такое действо оставляет в душе простого обывателя законное чувство гордости и причастности к силе собственной страны. Да, и моя, пусть совсем мизерная, заслуга есть в этой силище. Пусть винтик, гаечка, проводок, но есть. Это тоже я!Военный парад может работать и в обратную сторону. Когда военная мощь собственной страны воспринимается как карикатура. Как издевательство над национальной гордостью и собственным государством. Вспомните, сколько смеха вызывают военные парады в Прибалтике. Как реагируют на прохождение войск те, кто смотрит такой парад с обочин улиц.Не хочу проводить никаких аналогий, но давайте рассмотрим военную силу государств, которые часто проводят военные парады. Китай, Россия, Индия и… Северная Корея. Кто-нибудь может сказать, что армии этих стран не обладают мощью? Что любую из этих армий можно разгромить в считанные часы, дни, месяцы?Мне кажется, американский президент Дональд Трамп руководствовался именно этими мыслями, когда предложил провести военный парад в этом году.Официально решение о проведении парада в День ветеранов объясняется именно желанием показать американскому народу силу собственной армии. Зачем? 27 лет не показывали — и вдруг...Существует более правдоподобное объяснение этого парада. Вспомним исторические факты. Точнее, дату проведения Дня ветеранов в США. 11 ноября! А теперь вспомним события, которые в этот день происходили в мире и как-то связаны с армией США.Те из читателей, которые изучали историю, пусть даже в школьных стенах, уже поняли, о чем я. О Первой мировой войне! Именно 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие, которое и считается днем окончания Первой мировой.Вся пропагандистская машина США, которая уже многие годы работает по созданию для США имиджа главного победителя фашизма, буксует именно из-за того, что не только в Европе, но и на других континентах все ещё живы те, кто своими глазами видел кто и как воевал во Второй мировой.А вот вариант главного победителя в Первой мировой вполне устраивает американцев. Как промежуточный. США — победитель во всех войнах! Более того, это даже объясняет предстоящие затраты бюджета. А для прижимистых американцев это действительно важно.Итак, в силу исторических причин Россия в этом дележе лавров вроде и не участвует. Брест-Литовский мирный договор, который у нас более известен как Брестский мир, вывел советскую Россию из Первой мировой войны. И не просто вывел, а поставил в положение проигравшей проигравшим.Таким образом, в сложившемся современном политическом раскладе, выбрать основного победителя достаточно легко. Я напомню тех, кто считается победителями: Франция, Великобритания, Япония, США, Сербия, Италия. Кто-нибудь из списка победителей рискнет оспаривать ведущую роль в победе у США?Естественно, возникает простой вопрос. Для чего это нужно? Неужели для усиления патриотических настроений в США и европейских странах? Для этого вполне бы хватило ресурсов СМИ и дипломатических выпадов, которые проводятся уже несколько лет. Тогда в чем необходимость возвеличивания роли США в победе в Первой мировой войне?Дело в том, что западные политики прекрасно понимают, что те действия, которые сегодня проводятся в отношении России, чреваты… Причем чреваты с обеих сторон. Сомнительно, что "большие терки" могут возникнуть между серьезными странами вроде России, США, Германии, Франции, Великобритании.Но ведь есть ещё и свора агрессивных мопсов вроде прибалтийской тройки, Польши, Украины… А тут предсказуемость от безнаказанности сомнительна. Наверное, некоторые из читателей сталкивались с такими "монстрами" на улице. Выскочит, брючину рванет и — за хозяйку… А там скандал уже с этой самой хозяйкой.Отсюда вытекает необходимость моральной подготовки собственного населения к большой войне. Не волнуйтесь, граждане и подданные, мы побеждали эту варварскую Россию всегда. И всегда выходили из войны сильнее и богаче! Страшное предположение? Увы, страшное, но вполне логичное.А вот теперь вернемся к началу статьи. К моим рассуждениям о парадах. И о жлобстве американцев.Американцы на проведение военного парада выделили аж… 30 миллионов долларов! Деньги, для одного-двух человек огромные. А для парада? Даже при том, что от прохождения тяжелой бронетехники американцы отказались.Посмотрим примерные расходы? Парад в России обходится в сотни миллионов рублей. Не сотню, а сотни. Из чего складываются такие суммы?Прежде всего это транспортные расходы, техническая амортизация и обслуживание техники и оружия. Согласитесь, за просто так этим заниматься не будет никто. Любая работа должна быть оплачена. И не по российским расценкам, а по американским. Затем необходимы тренировки личного состава, проведение репетиций и прочие подготовительные мероприятия вроде перекрытия улиц и площадей для ночных тренировок.И сам парад — это не только прохождение войск. Это множество сопутствующих волонтерских услуг. От обеспечения безопасности зрителей и оплаты работы полицейских и их техники до элементарной оплаты грузовиков для подвоза личного состава и вооружения.Понятно, что президент Трамп сделает все возможное, чтобы привлечь частных инвесторов для оплаты расходов. Представляете, как будет смотреться военный броневик с рекламой кока-колы или хот-дога.В целом же сама идея укрепить веру собственного народа в непобедимости армии хороша. Бизнесмен Трамп знатно помогает президенту Трампу в решении некоторых проблем. Всё бы было хорошо, если бы не Трамп-политик...Что-то мне подсказывает, что 11 ноября 2018 года мы увидим надувные лодки на прицепах и пулеметчиков в «Хаммерах» уже на американской земле… Главное, чтобы не забыли организовать историческую часть о разгроме диких индейцев первопоселенцами… Автор: Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 130 Источник Похожие новости "Гуантанамо" для микробов или чумные одеяла для аборигенов? Германия дала зелёный свет «Северному потоку - 2» Посольство США? Нет, вокзальный напёрсточник!

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