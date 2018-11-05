Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В киевском военкомате заявили, что призывная кампания в городе находится на гран...
Нерешаемое задание для Нацрады от Президента
У пилотов были некорректные данные: На разбившемся в Индонезии «Боинге» не работ...
«Запрещённые конвенциями снаряды»: СМИ сообщили об использовании коалицией во гл...
Главная / В России

Военный обозреватель"КП" Михаил Тимошенко: Кого можно удивить тем, что у нас лучшие вооруженные силы в Европе

05 ноября 2018, 21:24  •  28 • В России

- Михаил Владимирович, вас не удивляют факты, приведенные в рейтинге издания Business Insider? Например, численность вооруженных сил России они оценивают в 3,5 миллиона человек…

- Ой, как интересно! У нас сегодня в армии миллион с маленьким хвостиком. Это те, кто в погонах. Если даже с Росгвардией — никаких 3,5 миллионов не получится. Это, похоже, еще данные по Советскому Союзу…

- И насчет 20 тысяч танков тоже несколько сомнительно...

- Ну нет, конечно (смеется). Тоже из советских времен информация. Но, если закрыть глаза на приведенную в этом «рейтинге» численность войск и техники, то первая тройка указана верно: Россия, Франция, Великобритания. Причем англичане то, конечно, бюджет имеют точно больше нашего (указано 50 млрд долларов — Ред.), но у них ни одной серьезной сухопутной операции выигранной с ходу, не проваленной сразу, не было! Когда они пытались набить морду Гитлеру сразу — кончилось это Дюнкерком. Они отказались спасать своих же солдат и их спасали гражданские лица на своих плавсредствах. Потом они жидко обкакались в Арденнах. И в противостоянии в Северной Африке с Роммелем там… ну 50 на 50.

- Французы указаны вторыми по числу самолетов, танков и кораблей, но третьи по бюджету — 40 млрд.

- Франция первоклассно торгует своим оружием. Они в лидерах. Возможно в эту цифру заложены денежки, которые идут на производство оружия, которое потом частью идет на экспорт.

- Турки стоят четвертыми, Украина замыкает десятку…

- У турков армия по численности точно больше, чем у французов с англичанами. И мощь ее растет. Они же претендуют на роль супердержавы — пока региональной…

Резюме: если не вникать в цифры, порядок армий, в принципе, верный.

СИЛЬНЕЙШИЕ АРМИИ ЕВРОПЫ

1. Россия

2. Франция

3. Великобритания

4. Турция

5. Германия

6. Италия

7. Испания

8. Польша

9. Греция

10. Украина

25. ...Бельгия

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

28
Источник
Похожие новости
05 ноября 2018, 14:54
Страна за неделю с 29 октября по 4 ноября
04 ноября 2018, 22:39
В Раде Украины отказались от "возвращения" Крыма силой
05 ноября 2018, 14:54
Эксперт пояснил причины перехода Бурятии и Забайкалья в состав ДФО

05 ноября 2018, 01:54
В Госдуме предложили выкупить половину территории Украины
05 ноября 2018, 01:54
Лукашенко: Если в Польше появятся «лишние» военные базы, мы с Россией будем отвечать
05 ноября 2018, 21:24
Эксперт: Не факт, что убийца нашего контрактника в Гюмри — ярый исламист
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
03 ноября 2018, 02:54
Михаил Ефремов поставил диагноз России на украинском радио (Руслан Осташко)
03 ноября 2018, 11:24
Когда Порошенко и Турчинов - за Шария
31 октября 2018, 01:39
На пути беженцев с Донбасса в России встал бюрократ-отряд
04 ноября 2018, 14:39
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза с украинским экипажем
01 ноября 2018, 18:09
«Подверглась нападению троих коллег»: что известно об изнасиловании сотрудницы уфимского МВД
30 октября 2018, 20:54
Путин может поплатиться жизнью - враг внутри Садового кольца [интервью]
31 октября 2018, 19:39
ИГИЛ* нанесло сокрушительное поражение американцам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.