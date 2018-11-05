|
Военный обозреватель"КП" Михаил Тимошенко: Кого можно удивить тем, что у нас лучшие вооруженные силы в Европе
05 ноября 2018, 21:24 • 28 • В России
- Михаил Владимирович, вас не удивляют факты, приведенные в рейтинге издания Business Insider? Например, численность вооруженных сил России они оценивают в 3,5 миллиона человек…
- Ой, как интересно! У нас сегодня в армии миллион с маленьким хвостиком. Это те, кто в погонах. Если даже с Росгвардией — никаких 3,5 миллионов не получится. Это, похоже, еще данные по Советскому Союзу…
- И насчет 20 тысяч танков тоже несколько сомнительно...
- Ну нет, конечно (смеется). Тоже из советских времен информация. Но, если закрыть глаза на приведенную в этом «рейтинге» численность войск и техники, то первая тройка указана верно: Россия, Франция, Великобритания. Причем англичане то, конечно, бюджет имеют точно больше нашего (указано 50 млрд долларов — Ред.), но у них ни одной серьезной сухопутной операции выигранной с ходу, не проваленной сразу, не было! Когда они пытались набить морду Гитлеру сразу — кончилось это Дюнкерком. Они отказались спасать своих же солдат и их спасали гражданские лица на своих плавсредствах. Потом они жидко обкакались в Арденнах. И в противостоянии в Северной Африке с Роммелем там… ну 50 на 50.
- Французы указаны вторыми по числу самолетов, танков и кораблей, но третьи по бюджету — 40 млрд.
- Франция первоклассно торгует своим оружием. Они в лидерах. Возможно в эту цифру заложены денежки, которые идут на производство оружия, которое потом частью идет на экспорт.
- Турки стоят четвертыми, Украина замыкает десятку…
- У турков армия по численности точно больше, чем у французов с англичанами. И мощь ее растет. Они же претендуют на роль супердержавы — пока региональной…
Резюме: если не вникать в цифры, порядок армий, в принципе, верный.
СИЛЬНЕЙШИЕ АРМИИ ЕВРОПЫ
1. Россия
2. Франция
3. Великобритания
4. Турция
5. Германия
6. Италия
7. Испания
8. Польша
9. Греция
10. Украина…
25. ...Бельгия
Подпишитесь на нас
28
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
03 ноября 2018, 02:54
|
03 ноября 2018, 11:24
|
31 октября 2018, 01:39
|
04 ноября 2018, 14:39
|
01 ноября 2018, 18:09
|
30 октября 2018, 20:54
|
31 октября 2018, 19:39