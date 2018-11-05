Военный обозреватель"КП" Михаил Тимошенко: Кого можно удивить тем, что у нас лучшие вооруженные силы в Европе

- Михаил Владимирович, вас не удивляют факты, приведенные в рейтинге издания Business Insider? Например, численность вооруженных сил России они оценивают в 3,5 миллиона человек…

- Ой, как интересно! У нас сегодня в армии миллион с маленьким хвостиком. Это те, кто в погонах. Если даже с Росгвардией — никаких 3,5 миллионов не получится. Это, похоже, еще данные по Советскому Союзу…

- И насчет 20 тысяч танков тоже несколько сомнительно...

- Ну нет, конечно (смеется). Тоже из советских времен информация. Но, если закрыть глаза на приведенную в этом «рейтинге» численность войск и техники, то первая тройка указана верно: Россия, Франция, Великобритания. Причем англичане то, конечно, бюджет имеют точно больше нашего (указано 50 млрд долларов — Ред.), но у них ни одной серьезной сухопутной операции выигранной с ходу, не проваленной сразу, не было! Когда они пытались набить морду Гитлеру сразу — кончилось это Дюнкерком. Они отказались спасать своих же солдат и их спасали гражданские лица на своих плавсредствах. Потом они жидко обкакались в Арденнах. И в противостоянии в Северной Африке с Роммелем там… ну 50 на 50.

- Французы указаны вторыми по числу самолетов, танков и кораблей, но третьи по бюджету — 40 млрд.

- Франция первоклассно торгует своим оружием. Они в лидерах. Возможно в эту цифру заложены денежки, которые идут на производство оружия, которое потом частью идет на экспорт.

- Турки стоят четвертыми, Украина замыкает десятку…

- У турков армия по численности точно больше, чем у французов с англичанами. И мощь ее растет. Они же претендуют на роль супердержавы — пока региональной…

Резюме: если не вникать в цифры, порядок армий, в принципе, верный.

СИЛЬНЕЙШИЕ АРМИИ ЕВРОПЫ

1. Россия

2. Франция

3. Великобритания

4. Турция

5. Германия

6. Италия

7. Испания

8. Польша

9. Греция

10. Украина…

25. ...Бельгия