Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы не признаем границу по реке Прут. Это должны понять все»
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Главная / Политика

Военный конфликт Киева и Москвы неизбежен – экс-депутат Рады

16 мая 2021, 17:55  •  38 • Политика
Фото: pixabay.com
Россия может пойти на этот шаг после решения Зеленского по Медведчуку
Бывший депутат Рады Олег Царев считает, что война между двумя странами неизбежна после недавних событий. Напомним, главе партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктору Медведчуку предъявили подозрение в госизмене и отправили под домашний арест.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Украина превращается в антипода России. В свете этих событий Царев полагает, что военный конфликт неизбежен. Только так Москва сможет прекратить нежелательную трансформацию Незалежной в страну, угрожающую безопасности. Об этом пишет URA.RU.
Спусковым крючком может стать обострение на Донбассе, отметил Царев.
Ранее политологи заявили, что из-за проблем внутри страны и невозможности и дальше использовать Украину как предлог для санкций США могут развязать войну на границах России. Речь идет о конфликте Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
16 мая 2021, 00:30
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
16 мая 2021, 02:20
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
16 мая 2021, 02:20
Чёрный список русских заставил ЕС вспомнить о Венской конвенции
16 мая 2021, 07:50
Чешский посол не смог дать ответ на главный вопрос
16 мая 2021, 12:25
Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог
16 мая 2021, 07:50
Сосновский просчитал конфликт с Израилем на четыре шага вперёд. О Палестине - ни слова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2021, 09:25
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
10 мая 2021, 06:05
Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"
12 мая 2021, 02:05
Медведчук раскрыл истинную цель обысков в своём доме и офисе
12 мая 2021, 02:05
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
11 мая 2021, 01:20
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
11 мая 2021, 22:25
«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста
14 мая 2021, 20:05
Мишустин сорвал маски. Делягин предупредил премьера: "Это может стоить не только кресла - всего"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.