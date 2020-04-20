Военный киноман. Почему я обязан ненавидеть татар? • 95 • Война

На самом деле не о Зулейхе речь, если честно. Да, сразу скажу, это первый случай, когда после первой серии мне стало ясно, и продолжения не потребовалось. Пишу о фильмах уже не первый год (четвертый), но вот – случилось.





Итак, сразу, чтобы пресечь возможные разглагольствования «про сюжет», скажу так: сюжета нет. Точнее, он стар, как мир. Вы видели этот сюжет в «Сволочах», «Штрафбате», «Цитадели» и прочих выкидышах нашего Минкульта и его пособников, уже даже не оплевывающих (букву одну замените сами, хорошо?) советское прошлое.



Ну и вот, Зулейха открыла глаза…





Ну да, это фото автора Зулейхи, Гюзели Яхиной. Ну и сразу еще одно. Соавтора или «родителя 2», то есть Чулпан Хаматовой.





Меня уже давно не удивляет то количество ненависти и помоев, которые готовит и выплескивает российское Министерство культуры на экраны. Понятно, что здесь заказ идет с самого верха, и претензии могут быть только к Путину, который (как обычно, впрочем) равнодушно изволит наблюдать, как его министры развлекаются советофобией.



Самое забавное то, что министры меняются, а суть остается неизменной. Каждый год именно к 9 Мая какая-то очередная пакость публикуется.



К очень интересному и неожиданному выводу я пришел, уважаемые читатели.



Но вывод будет в самом конце, а пока буквально два слова насчет сериала про открытые глаза.



«Я, например, ненавижу Великую Отечественную войну, я не могу ею гордиться. Для меня это боль, кровь и страдание не только русского народа, но и немецкого, солдат и мирного населения других стран. Я в принципе ненавижу войны и ни одну из них никогда не поддержу. А если она всё-таки случится, то мне будет жалко все стороны конфликта».

(Чулпан Хаматова.)



Позиция актрисы-правозащитницы ясна и понятна. Равно как и ее участие в фильме, придающее некую степень уверенности в достоверности.



Вообще, что нужно, чтобы современный российский фильм удовлетворял требованиям дня, то есть Министерства культуры?



Все просто: секс, кровь и проклятое советское прошлое.



Все три компоненты присутствуют, и, как я понял из разглагольствований Яхиной, это она себя еще в ежовых рукавицах держала, и ВСЕЙ правды не показала. А вся правда, она та-ака-а-я была…



Правда, видимо, была похожа на саунд-трек к фильму. Могильно-заунывный вой, рвущий нервы и запихивающий их в душу – по мнению авторов сериала, было самое оно. Лютая тоска, безысходность и неопределенность.



Неопределенность – особенно, глаза-то закрыты!



Так вот, о раскрытых глазах.



Во-первых, конечно, показали, как татары жили. Богато жили. На зависть всем. Дома большие. Коровы. Лошади. Куры. Хлеб. Все было. Причем было еще с царских времен, вообще, от сотворения мира татары богато жили. А бунтовали по привычке, но никак не по причине голодоморов.



А потом царя-батюшки не стало и началась напрочь подневольная жизнь. При советской республике. И пришли страшные большевики, которые решили всех татар извести под корень. Кого-то разорить и голодом уморить, кого-то, извините, отыметь до смерти, поскольку (цитата) «комиссарам топтать некого».



Да, комиссары, понятное дело, только русские и евреи. Третьего не дано.



Еще одна цитата госпожи Хаматовой:



«Рабское сознание, которое нам так долго насаждала советская власть, – это такой посттравматический синдром, который нужно вылечить и забыть».

Не вылечили. Так же рабски, простите, продолжаете облизывать грязненький миф о том, как русские всех гнобили и унижали.



Между тем Гюзель Яхина родилась в 1977 году, Чулпан Хаматова — в 1975-м.



В разгар правления советской власти, которая их-таки выкормила и выучила, и дала возможность обеим через определенное время писать и ставить клеветнические пасквили на татарский народ.



Вот действительно, за кого мне обидно, так это за татар!



Конечно, Яхиной и Хаматовой почему-то очень хотелось унизить и очернить этот древний и гордый народ. Видимо, что-то такое у них обеих есть к прошлому.



Ну а как?



В фильмишке, который сняли по жалкой книжонке Яхиной, есть весь обязательный набор современности: реально туповатая татарская бабенка, которая терпит упреки свекрови, оскорбления, которую муж унижает по пять раз на дню, плюс да, можно оценить откровенно свинскую сцену сексуального удовлетворения мужа Зулейхи.



Ну конечно, дело же при советской власти было. Вот при царе-батюшке – на перине с простынками, и со всем возможным обиходом. А при Советах – вот только так.



А Хаматова в кадре с мазохистским таким удовольствием демонстрирует нам поведение гордой татарской женщины – молчаливо терпит все от всех. Особенно – от мужа.



Муртаза – это плевок в лицо всем татарам.



Показан прямо как достойный соперник русским из НКВД. Тупое похотливое злобное животное. Тупое – потому что основная фраза к жене, дарованной Аллахом: «Да кому ты нужна». Тут у кого угодно вопрос возникнет, типа, татарин, ты сам в жены брал, что, не видел что ли, не думал?



Ну, как Муртаза реализует свои половые потребности, в фильме показано. Не уверен, что настоящие татары хлопали в ладоши, наблюдая и приговаривали «Якши!»



Бьет жену чем попало, причем чисто ради развлечения.



В общем – красавец, Муртаза, портрет истинного татарина!



Ну а как этого красавчика вывели из сюжета, вообще супер!



Так все просто: зимой поехать на кладбище прятать зерно! Ну просто татарин лучше места придумать не мог, потому и могилку приготовил, и гробик в качестве бункера сообразил. Вот с мешками облом вышел, но это опять тупость татарская.





Ну и, конечно, умереть Муртаза мог только как идиот: бросившись на патруль вооруженных красноармейцев. Те тоже показаны теми еще буратинами, но не сплоховали и прибили Муртазу.



Зулейха притаскивает труп мужа домой, укладывает на кровать и ложится рядом. Семья, простите… больных?



Все, хватит!



Ах, нет, простите. В «фильме» присутствуют еще и «истерические справки», в которых рассказывается о количестве раскулаченных в 1928-1930 годах. То есть почти через 15 лет после того, как власть в стране сменилась.



Но почему-то ни слова не сказано о том, под какие проценты «кулаки» ссужали зерно под посев более бедным селянам. Вообще, это были первые в мире микрозаймовые организации, если что.



И ни слова о сожженных сельсоветах, убитых инженерах, механизаторах, учителях, врачах…



А их и не было. Муртаза, который бил жену, прятал зерно, напал на военных – был, а всего остального не было.



Кто, простите, заказал эту антитатарщину? За мой, простите, счет?



Кому выгодно, чтобы татары, которые хоть и с завихрениями, но прожили с нами бок о бок столько сотен лет, вдруг предстали вот такими… дурнопахнущими?



Да не знаю я таких татар. И знать не хочу.



Что мне делать со 161 татарином — Героем Советского Союза? И с семью крымскими татарами-Героями? И одним дважды Героем?





Амет Хан Султан, советский военный лётчик-ас крымскотатарского происхождения, дважды Герой Советского Союза



А с более чем 70 000 награжденными?



Вот просто хочется послать все это в прокуратуру, да в генеральную, и спросить, а не усматривается ли в деянии Хаматовой и Яхиной фактов, соответствующих статье 282 УК РФ?



Что это, если не восьмисерийное унижение татарского народа?



Строили вместе страну, вместе защищали, вместо проливали кровь и трудовой пот… Казань – современная жемчужина городов, она кем построена? Рабами — потомками тупых и ограниченных татар из фильма Яхиной, или все-таки потомками древнего и гордого народа?



Я вынужден констатировать: мы приплыли.



Мы что-то там такое бурчим устами МИДа насчет того, что за границей наши памятники сносят… Без особого успеха, впрочем, как и все в исполнении наших властей.



Но одно у нас последние годы неизменно. Вне зависимости от того, кто сидит на троне, вне зависимости от того, кто по креслам министров, продолжается унижение и оплевывание всего, что было связано с СССР.



То есть с нашим прошлым.



Ах как надо Конституцию изменить, да? Чтобы расправив плечи, наше правительство под руководством президента грудью встало на защиту исторического наследия и прошлого…



Ага, вот прямо с момента подписания и начнется защита и сохранение.



А пока – вот вам очередной «Ржев», вот вам «Штрафбат», вот вам «Севастопольская быль», вот вам «Танки», вот вам «Т-34». Жрите. И не забудьте проголосовать. А то еще хуже станет.



А ведь станет.



Что-то давно у нас из Беларуси ничего такого не было. Пора, знаете, снять фильмец про предателей-белорусов, которые в лесах отсиживались. И про украинцев, они тоже хороши.



Какое раздолье, чувствуете? Какой распил бюджета… Взять список национальностей Героев Советского Союза, и про каждую забабахать.



Под грохот падающих памятников по всей Европе.



А что, памятники падали, падают и будут падать. Пока нас уважали (а некоторые боялись), никому в голову даже не пришло бы их трогать.



Но простите, о каком сохранении уважения к народу, постоянно плюющему в самого себя, может идти речь?



Чехи негодяи? Да. Отдельно взятые. Поляки? Да. Отдельно взятые. И так до бесконечности можно говорить, но мы сами подаем им пример, тиражируя из года в год всю эту антисоветскую порнографию.



Хотим, чтобы нас уважали, – надо начинать с себя. Уважать свое прошлое. И вытирать из настоящего тех, кто марает коричневой краской наше прошлое. Без которого, как известно, не может быть будущего. На самом деле не о Зулейхе речь, если честно. Да, сразу скажу, это первый случай, когда после первой серии мне стало ясно, и продолжения не потребовалось. Пишу о фильмах уже не первый год (четвертый), но вот – случилось.Итак, сразу, чтобы пресечь возможные разглагольствования «про сюжет», скажу так: сюжета нет. Точнее, он стар, как мир. Вы видели этот сюжет в «Сволочах», «Штрафбате», «Цитадели» и прочих выкидышах нашего Минкульта и его пособников, уже даже не оплевывающих (букву одну замените сами, хорошо?) советское прошлое.Ну и вот, Зулейха открыла глаза…Ну да, это фото автора Зулейхи, Гюзели Яхиной. Ну и сразу еще одно. Соавтора или «родителя 2», то есть Чулпан Хаматовой.Меня уже давно не удивляет то количество ненависти и помоев, которые готовит и выплескивает российское Министерство культуры на экраны. Понятно, что здесь заказ идет с самого верха, и претензии могут быть только к Путину, который (как обычно, впрочем) равнодушно изволит наблюдать, как его министры развлекаются советофобией.Самое забавное то, что министры меняются, а суть остается неизменной. Каждый год именно к 9 Мая какая-то очередная пакость публикуется.К очень интересному и неожиданному выводу я пришел, уважаемые читатели.Но вывод будет в самом конце, а пока буквально два слова насчет сериала про открытые глаза.(Чулпан Хаматова.)Позиция актрисы-правозащитницы ясна и понятна. Равно как и ее участие в фильме, придающее некую степень уверенности в достоверности.Вообще, что нужно, чтобы современный российский фильм удовлетворял требованиям дня, то есть Министерства культуры?Все просто: секс, кровь и проклятое советское прошлое.Все три компоненты присутствуют, и, как я понял из разглагольствований Яхиной, это она себя еще в ежовых рукавицах держала, и ВСЕЙ правды не показала. А вся правда, она та-ака-а-я была…Правда, видимо, была похожа на саунд-трек к фильму. Могильно-заунывный вой, рвущий нервы и запихивающий их в душу – по мнению авторов сериала, было самое оно. Лютая тоска, безысходность и неопределенность.Неопределенность – особенно, глаза-то закрыты!Так вот, о раскрытых глазах.Во-первых, конечно, показали, как татары жили. Богато жили. На зависть всем. Дома большие. Коровы. Лошади. Куры. Хлеб. Все было. Причем было еще с царских времен, вообще, от сотворения мира татары богато жили. А бунтовали по привычке, но никак не по причине голодоморов.А потом царя-батюшки не стало и началась напрочь подневольная жизнь. При советской республике. И пришли страшные большевики, которые решили всех татар извести под корень. Кого-то разорить и голодом уморить, кого-то, извините, отыметь до смерти, поскольку (цитата) «комиссарам топтать некого».Да, комиссары, понятное дело, только русские и евреи. Третьего не дано.Еще одна цитата госпожи Хаматовой:Не вылечили. Так же рабски, простите, продолжаете облизывать грязненький миф о том, как русские всех гнобили и унижали.Между тем Гюзель Яхина родилась в 1977 году, Чулпан Хаматова — в 1975-м.В разгар правления советской власти, которая их-таки выкормила и выучила, и дала возможность обеим через определенное время писать и ставить клеветнические пасквили на татарский народ.Вот действительно, за кого мне обидно, так это за татар!Конечно, Яхиной и Хаматовой почему-то очень хотелось унизить и очернить этот древний и гордый народ. Видимо, что-то такое у них обеих есть к прошлому.Ну а как?В фильмишке, который сняли по жалкой книжонке Яхиной, есть весь обязательный набор современности: реально туповатая татарская бабенка, которая терпит упреки свекрови, оскорбления, которую муж унижает по пять раз на дню, плюс да, можно оценить откровенно свинскую сцену сексуального удовлетворения мужа Зулейхи.Ну конечно, дело же при советской власти было. Вот при царе-батюшке – на перине с простынками, и со всем возможным обиходом. А при Советах – вот только так.А Хаматова в кадре с мазохистским таким удовольствием демонстрирует нам поведение гордой татарской женщины – молчаливо терпит все от всех. Особенно – от мужа.Муртаза – это плевок в лицо всем татарам.Показан прямо как достойный соперник русским из НКВД. Тупое похотливое злобное животное. Тупое – потому что основная фраза к жене, дарованной Аллахом: «Да кому ты нужна». Тут у кого угодно вопрос возникнет, типа, татарин, ты сам в жены брал, что, не видел что ли, не думал?Ну, как Муртаза реализует свои половые потребности, в фильме показано. Не уверен, что настоящие татары хлопали в ладоши, наблюдая и приговаривали «Якши!»Бьет жену чем попало, причем чисто ради развлечения.В общем – красавец, Муртаза, портрет истинного татарина!Ну а как этого красавчика вывели из сюжета, вообще супер!Так все просто: зимой поехать на кладбище прятать зерно! Ну просто татарин лучше места придумать не мог, потому и могилку приготовил, и гробик в качестве бункера сообразил. Вот с мешками облом вышел, но это опять тупость татарская.Ну и, конечно, умереть Муртаза мог только как идиот: бросившись на патруль вооруженных красноармейцев. Те тоже показаны теми еще буратинами, но не сплоховали и прибили Муртазу.Зулейха притаскивает труп мужа домой, укладывает на кровать и ложится рядом. Семья, простите… больных?Все, хватит!Ах, нет, простите. В «фильме» присутствуют еще и «истерические справки», в которых рассказывается о количестве раскулаченных в 1928-1930 годах. То есть почти через 15 лет после того, как власть в стране сменилась.Но почему-то ни слова не сказано о том, под какие проценты «кулаки» ссужали зерно под посев более бедным селянам. Вообще, это были первые в мире микрозаймовые организации, если что.И ни слова о сожженных сельсоветах, убитых инженерах, механизаторах, учителях, врачах…А их и не было. Муртаза, который бил жену, прятал зерно, напал на военных – был, а всего остального не было.Кто, простите, заказал эту антитатарщину? За мой, простите, счет?Кому выгодно, чтобы татары, которые хоть и с завихрениями, но прожили с нами бок о бок столько сотен лет, вдруг предстали вот такими… дурнопахнущими?Да не знаю я таких татар. И знать не хочу.Что мне делать со 161 татарином — Героем Советского Союза? И с семью крымскими татарами-Героями? И одним дважды Героем?А с более чем 70 000 награжденными?Вот просто хочется послать все это в прокуратуру, да в генеральную, и спросить, а не усматривается ли в деянии Хаматовой и Яхиной фактов, соответствующих статье 282 УК РФ?Что это, если не восьмисерийное унижение татарского народа?Строили вместе страну, вместе защищали, вместо проливали кровь и трудовой пот… Казань – современная жемчужина городов, она кем построена? Рабами — потомками тупых и ограниченных татар из фильма Яхиной, или все-таки потомками древнего и гордого народа?Я вынужден констатировать: мы приплыли.Мы что-то там такое бурчим устами МИДа насчет того, что за границей наши памятники сносят… Без особого успеха, впрочем, как и все в исполнении наших властей.Но одно у нас последние годы неизменно. Вне зависимости от того, кто сидит на троне, вне зависимости от того, кто по креслам министров, продолжается унижение и оплевывание всего, что было связано с СССР.То есть с нашим прошлым.Ах как надо Конституцию изменить, да? Чтобы расправив плечи, наше правительство под руководством президента грудью встало на защиту исторического наследия и прошлого…Ага, вот прямо с момента подписания и начнется защита и сохранение.А пока – вот вам очередной «Ржев», вот вам «Штрафбат», вот вам «Севастопольская быль», вот вам «Танки», вот вам «Т-34». Жрите. И не забудьте проголосовать. А то еще хуже станет.А ведь станет.Что-то давно у нас из Беларуси ничего такого не было. Пора, знаете, снять фильмец про предателей-белорусов, которые в лесах отсиживались. И про украинцев, они тоже хороши.Какое раздолье, чувствуете? Какой распил бюджета… Взять список национальностей Героев Советского Союза, и про каждую забабахать.Под грохот падающих памятников по всей Европе.А что, памятники падали, падают и будут падать. Пока нас уважали (а некоторые боялись), никому в голову даже не пришло бы их трогать.Но простите, о каком сохранении уважения к народу, постоянно плюющему в самого себя, может идти речь?Чехи негодяи? Да. Отдельно взятые. Поляки? Да. Отдельно взятые. И так до бесконечности можно говорить, но мы сами подаем им пример, тиражируя из года в год всю эту антисоветскую порнографию.Хотим, чтобы нас уважали, – надо начинать с себя. Уважать свое прошлое. И вытирать из настоящего тех, кто марает коричневой краской наше прошлое. Без которого, как известно, не может быть будущего. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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