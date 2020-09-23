Военный эксперт заявил о срыве разведывательной операции НАТО: Их напугали русские С-400

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с корреспондентом Nation News высказался по поводу усиления разведывательных действий ВС Великобритании вблизи российских границ.

Ранее британское издание Sunday Times передавало, что авиационные и морские части Королевских вооружённых сил активизировали патрулирование вблизи рубежей РФ, в том числе в акватории Чёрного моря.

По мнению Кнутова, Лондон пытается выведать больше данных о военных объектах России вблизи Крымского полуострова и у границ Калининградской области.

Тем не менее ВС РФ не дают британским военным собрать полноценные группировки на этих направлениях, подчеркнул собеседник издания. Он пояснил, что этому препятствуют наши системы С-400, "Бал" и "Искандер".