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Военный эксперт заявил, что у России не было выхода: "Открытое небо" стало игрой в одни ворота

15 января 2021, 22:30  •  80 • Политика
Военный эксперт Александр Перенджиев объяснил, почему Россия вышла из Договора по открытому небу (ДОН). По его словам, у Москвы не было выхода. Без США договор стал игрой в одни ворота.
Так он прокомментировал заявление МИД России о выходе из ДОН. Отметим, что США покинули договор ещё в ноябре 2020 года. Москва предложила остальным странам-участницам подписать отдельное соглашение, которое бы запретило подписантам делиться информацией с США. Однако это обращение не нашло сторонников.
В итоге российская сторона приняла единственное правильное в этих условиях решение - вышла из договора, считает Перенджиев.
Получается, что ДОН становится игрой в одни ворота. Страны Альянса могут свободно инспектировать РФ, а для наших самолётов доступна только часть блока, - пояснил военный эксперт порталу Nation News.
Перенджиев добавил, что даже если бы западные страны согласились на условия Москвы, никто бы не смог гарантировать, что они выполняются. Вашингтон имеет колоссальное влияние на своих союзников и при желании может вынудить их делиться информацией, даже если это нарушает условия подписанного ими договора.
В пятницу Министерство иностранных дел России сообщило о выходе из ДОН. Договор по открытому небу разрешает полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов. Документ был подписан в марте 1992 года в Хельсинки. Он должен был усилить контроль за военной деятельностью и снизить военное напряжение.

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