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Военный эксперт увидел в карабахском конфликте "след" Горбачёва
29 сентября 2020, 22:50 • 74 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко увидел в карабахском конфликте "след" Михаила Горбачёва. Он заметил, что именно слабость первого президента СССР привела к резкой эскалации взаимоотношений между Баку и Ереваном в период развала Советского Союза: "Нынешние жертвы на его совести".
Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко заявил о непосредственной причастности бывшего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва к карабахскому конфликту.
Такое мнение журналист высказал в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Патриот", передаёт издание Nation News.
Он заметил, что именно действия первого президента СССР привели к резкой эскалации взаимоотношений между Баку и Ереваном в период развала Советского Союза.
Коротченко назвал Горбачёва "политическим лузером", не способным на решительные шаги в критической ситуации. Эта инертность тогдашнего главы государства и позволила разногласиям перерасти в полномасштабное военное противостояние.
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