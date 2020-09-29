Военный эксперт увидел в карабахском конфликте "след" Горбачёва

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко заявил о непосредственной причастности бывшего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва к карабахскому конфликту.

Такое мнение журналист высказал в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Патриот", передаёт издание Nation News.

Он заметил, что именно действия первого президента СССР привели к резкой эскалации взаимоотношений между Баку и Ереваном в период развала Советского Союза.

Коротченко назвал Горбачёва "политическим лузером", не способным на решительные шаги в критической ситуации. Эта инертность тогдашнего главы государства и позволила разногласиям перерасти в полномасштабное военное противостояние.