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Военный эксперт указал на "взрывоопасный" для Донбасса период: "Вот тогда без России никак"

29 марта 2021, 14:45  •  101 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков указал на особо опасный для Донбасса период, когда ситуация может буквально "взорваться" внезапным наступлением ВСУ. "Вот тогда Донбассу без России никак", - отметил он.
По мнению эксперта, затишье в Донбассе обманчиво, как и обманчивы постоянные обстрелы по всей линии боевого соприкосновения.
"ВСУ пригнали свои бригады, технику, артиллерию и не отводят их назад. Ждут то ли погоды, то ли приказа от кураторов, то ли самодурства президента Зе", - отметил Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро – не дура".
По мнению эксперта, вполне вероятно, что украинские боевики выжидают наиболее благоприятных условий для "фактора внезапности".
"Того момента, когда многие будут говорить: "да ничего не будет, Зе не отважится, Украине не выгодна эта война, войны не будет, всё это провокация" - В ЛНР и ДНР поутихнут мобмероприятия, добровольцам откажут в контрактах (мол, всё спокойно, вы тут не нужны), наших военкоров отзовут... И вот тогда..." - предполагает Леонков.
Одновременно с этим эксперт напомнил о том, что со стороны Украины "всё идёт по плану, да и западные партнёры Украины на Южном фланге НАТО затеяли масштабные учения - с марта по июнь 2021 года". При этом он подчеркнул, что в этих условиях указанный период может стать благоприятным для ВСУ в плане наступления.
"ВСУ - в атаку, а НАТО поддержит информационно, даст преимущество в оценках обстановки, в целеуказании", - написал эксперт, добавив, что "вот тогда Донбассу без России никак, как и России без Донбасса".

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