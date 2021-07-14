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Военный эксперт указал на единственную уязвимость России перед НАТО

14 июля 2021, 10:00  •  75 • Политика
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что для стран НАТО важно поддерживать конфликт с Россией. И есть, по его мнению, один уязвимый для государства период, когда участники альянса будут особенно активны.
На фоне бряцания оружием странами Североатлантического альянса в Чёрном море, уже не прекращающихся военных учений НАТО чуть ли не у границ России, недавней провокации с британским эсминцем у берегов Крыма возникает невольный вопрос: с чего вдруг такая активизация?
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков полагает, что странам Североатлантического альянса в настоящее время важно поддерживать конфликт с Россией. А потому провокации в Черноморском регионе не исключены. В том числе и те, что совершил британский эсминец Defender.
При этом Судаков указал на единственную уязвимость России перед НАТО и их провокациями.
"Особенно активны они будут в так называемый период уязвимости государства - это, как правило, примерно 90 дней до значимых событий в стране, - цитирует РИА Новости слова Судакова. - В нашем случае - до сентябрьских выборов в Госдуму".
Эксперт уверен, что сейчас против нашей страны "ведётся полномасштабная ментальная и информационная гибридная война".
Военный аналитик Николай Протопопов в то же время отмечает, что у России есть адекватный ответ на любые провокации альянса в Чёрном море. Он напомнил о нашей главной силе в регионе - Черноморском флоте.
"За последние годы объединение кардинально преобразилось и теперь считается одним из самых современных и боеспособных в ВМФ, - отмечает эксперт. - Это порядка 260 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения. Боевых надводных вымпелов - около 70 единиц, в том числе флагманский ракетный крейсер "Москва", предназначенный для уничтожения авианосных групп. Он справится практически с любой морской целью. Корабль эксплуатируется с 1980-х, однако совсем недавно прошёл глубокую модернизацию, что позволит эффективно использовать его ещё несколько десятков лет".

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