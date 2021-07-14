Военный эксперт указал на единственную уязвимость России перед НАТО

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что для стран НАТО важно поддерживать конфликт с Россией. И есть, по его мнению, один уязвимый для государства период, когда участники альянса будут особенно активны.

На фоне бряцания оружием странами Североатлантического альянса в Чёрном море, уже не прекращающихся военных учений НАТО чуть ли не у границ России, недавней провокации с британским эсминцем у берегов Крыма возникает невольный вопрос: с чего вдруг такая активизация?

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков полагает, что странам Североатлантического альянса в настоящее время важно поддерживать конфликт с Россией. А потому провокации в Черноморском регионе не исключены. В том числе и те, что совершил британский эсминец Defender.

При этом Судаков указал на единственную уязвимость России перед НАТО и их провокациями.

"Особенно активны они будут в так называемый период уязвимости государства - это, как правило, примерно 90 дней до значимых событий в стране, - цитирует РИА Новости слова Судакова. - В нашем случае - до сентябрьских выборов в Госдуму".

Эксперт уверен, что сейчас против нашей страны "ведётся полномасштабная ментальная и информационная гибридная война".

Военный аналитик Николай Протопопов в то же время отмечает, что у России есть адекватный ответ на любые провокации альянса в Чёрном море. Он напомнил о нашей главной силе в регионе - Черноморском флоте.