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Военный эксперт указал на единственную уязвимость России перед НАТО
14 июля 2021, 10:00 • 75 • Политика
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что для стран НАТО важно поддерживать конфликт с Россией. И есть, по его мнению, один уязвимый для государства период, когда участники альянса будут особенно активны.
На фоне бряцания оружием странами Североатлантического альянса в Чёрном море, уже не прекращающихся военных учений НАТО чуть ли не у границ России, недавней провокации с британским эсминцем у берегов Крыма возникает невольный вопрос: с чего вдруг такая активизация?
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков полагает, что странам Североатлантического альянса в настоящее время важно поддерживать конфликт с Россией. А потому провокации в Черноморском регионе не исключены. В том числе и те, что совершил британский эсминец Defender.
При этом Судаков указал на единственную уязвимость России перед НАТО и их провокациями.
Эксперт уверен, что сейчас против нашей страны "ведётся полномасштабная ментальная и информационная гибридная война".
Военный аналитик Николай Протопопов в то же время отмечает, что у России есть адекватный ответ на любые провокации альянса в Чёрном море. Он напомнил о нашей главной силе в регионе - Черноморском флоте.
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