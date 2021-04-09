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Военный эксперт указал место начала Третьей мировой войны
09 апреля 2021, 22:05 • 105 • Политика
Опасная ситуация сейчас сложилась в Тихоокеанском регионе и нельзя сбрасывать со счетов тлеющий конфликт в Донбассе
Третья мировая война может начаться в одной из более десяти горячих точек нашей планеты, где столкнулись интересы ядерных держав. С таким прогнозом выступил военный обозреватель Виктор Баранец.
"Беда в том, что количество этих точек увеличивается. Они разрастаются как язвы по миру", – цитирует РИА ФАН полковника запаса.
По его словам, Третья мировая война не вспыхнет сразу с бомбардировок ядерным оружием. Ее стартом будет эскалация обычных конфликтов с применением снарядов безъядерной начинки.
В качестве возможного такого столкновения эксперт привел противостояние кораблей флотов России и США в Арктике, что может обернуться вооруженным конфликтом на море, а затем к нему подключатся авиация и ракетные войска.
Баранец считает, что в Тихом океане уже столкнулись интересы Пекина, Москвы, Вашингтона и Токио. Именно в этом регионе может вспыхнуть большая война, прогнозирует полковник запаса. Кроме того, горячей точкой остается Донбасс, где противостояние из регионального грозит перерасти в глобальный конфликт.
Ранее в марте российские эксперты уже комментировали всевозможные разговоры о грядущем мировом военном пожаре на фоне скандального заявления хозяина Белого дома Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина и связанного с этим возвращения на неопределенное время из Вашингтона в Москву посла России Анатолия Антонова.
Тогда политтехнолог Константин Калачев и дипломат Виктор Мизин в унисон высказали точку зрения, что сложившийся кризис в отношениях между США и РФ не приведет к Третьей мировой войне. Ни одна из сторон не хочет на самом деле обострения ситуации, да к тому же наша страна давно вернула себе статус великой военной державы, который она несколько растеряла со времен распада СССР.
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