Военный эксперт: США нагнетают угрозу вокруг России, стреляя в сторону Крыма

Российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. Об этом телеканалу "360" заявил военный эксперт Константин Сивков.

Ранее стало известно, что военные НАТО стреляли в сторону Крыма из реактивных систем залпового огня HIMARS. За день до этого Минобороны России обвинило эсминец USS John S. McCain в нарушении государственной российской границы.

Как считает Сивков, американцы начали нагнетать вокруг России военную угрозу. Речь идёт о разведке. Применении оперативно-тактических ракет и так далее. Постоянные учения у российских границ и так далее.

Всё это говорит о том, что военные НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия. Впрочем, системы HIMARS не представляют угрозы для русских военных, ибо их могут перехватить ЗРК С-300 или С-400.

"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - уверен Сивков.

Ранее в интервью РИА ФАН экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай предупредил, что у Тирасполя есть около года на то, чтобы разобраться с проектом своего госстатуса. Санду требует вывести российских миротворцев из зоны конфликта, а также выступает за развитие отношений с ЕС.

Не исключено, что усилится и антироссийская истерия. Поэтому эксперт прогнозирует, что уже осенью 2021 года начнётся большое политическое наступление на Приднестровье, которое зажато между Молдавией и Украиной.

"Значит, будет всестороннее блокадное экономическое наступление. Задача - задушить экономически. Это уже понятно, это было и ещё раз будет. Первый сюжет, который предпримет новый президент Молдавии, ясен", - добавил Лицкай.