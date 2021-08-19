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Военный эксперт сдал тех, кто первыми помешают Украине сделать ракеты для войны на чужой территории
19 августа 2021, 14:10 • 175 • Политика
Военный эксперт ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что США будет первой страной, которая не даст Украине создать собственные ракеты для войны на чужой территории. Планы станы не сбудутся из-за международных запретов.
Виктор Литовкин отметил, что заявления о необходимости создания собственных ракет для войны на чужой территории высказывают не только депутаты, но уважаемые люди – генералы и политики. Но все эти слова – "выстрелы в пыль".
"Им запрещено производить эти ракеты всеми международными договорами. В том числе, американцы этого никогда не допустят. Поэтому это просто пустая болтовня, рассчитанная на оболваненное собственное население, или поднять собственный престиж в собственных глазах", - прокомментировал высказывание украинского депутата Виктор Литовкин.
Также военный эксперт ТАСС отметил, что для создания ракетного комплекса, требуется не только желание, но и развитая промышленность. Раньше на Украине были заводы "Арсенал" в Киеве и "Южный" в Днепропетровске, которые производили военную технику. Но что осталось от их производственной базы, никто не знает.
"Это не только сидеть дяде Васе у дяди Панаса в мастерской и сварганить какую-нибудь ракету. Надо иметь промышленность, с многими уровнями, которые делают комплектующие и системы управления этих ракет. Много-много чего должно быть развито в стране, для того чтобы делать такие ракеты. Поэтому из старых запчастей они могут сварганить одну-две ракеты. Но серийное производство запустить не в состоянии", - отметил Виктор Литовкин.
Также Виктор Литовкин заявил, что у Украины был собственный перспективный образец противотанковой ракеты. Однако вместо развития свой промышленности, страна закупила американскую технику.
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