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Военный эксперт рассказал о серьёзном вызове для Кремля

06 июля 2021, 00:20  •  61 • Политика
Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о серьёзном вызове для Кремля, а также для Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Этот вызов связан с США и их союзниками.
Коротченко в Twitter признался: его не покидает ощущение, что вывод войск США и их союзников по НАТО имеет конкретную цель - обрушить стабильность "в южном подбрюшье России". Это делается через запуск талибов в среднеазиатские республики бывшего СССР.
"Это серьёзный вызов для Кремля и ОДКБ", - написал военный эксперт.
Не покидает ощущение, что США и их союзники по НАТО выходят из Афганистана намеренно, чтобы обрушить стабильность в южном подбрюшье России, запустив талибов в бывшие советские республики Средней Азии.
Это серьезный вызов для Кремля и ОДКБ.
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) July 5, 2021
Ранее стало известно о решении президента Таджикистана Эмомали Рахмона послать 20 тысяч военных на афганскую границу. Причиной стало обострение ситуации в северных провинциях соседней страны. Людей мобилизуют из резерва.
Во время разговора с таджикским лидером Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать поддержку в связи с ситуацией в Афганистане.

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