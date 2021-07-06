Военный эксперт рассказал о серьёзном вызове для Кремля

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о серьёзном вызове для Кремля, а также для Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Этот вызов связан с США и их союзниками.

Коротченко в Twitter признался: его не покидает ощущение, что вывод войск США и их союзников по НАТО имеет конкретную цель - обрушить стабильность "в южном подбрюшье России". Это делается через запуск талибов в среднеазиатские республики бывшего СССР.

"Это серьёзный вызов для Кремля и ОДКБ", - написал военный эксперт.

Не покидает ощущение, что США и их союзники по НАТО выходят из Афганистана намеренно, чтобы обрушить стабильность в южном подбрюшье России, запустив талибов в бывшие советские республики Средней Азии.

Это серьезный вызов для Кремля и ОДКБ. — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) July 5, 2021

Ранее стало известно о решении президента Таджикистана Эмомали Рахмона послать 20 тысяч военных на афганскую границу. Причиной стало обострение ситуации в северных провинциях соседней страны. Людей мобилизуют из резерва.

Во время разговора с таджикским лидером Эмомали Рахмоном президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать поддержку в связи с ситуацией в Афганистане.