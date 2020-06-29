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Военный эксперт рассказал о полете Су-57 «роем» в Сирии

29 июня 2020, 10:25  •  156 • В России

Истребитель пятого поколения Су-57 (такие все видели на параде Победы в Москве) выполнил полет во главе звена из трех истребителей Су-35 на Ближнем Востоке. В боевом порядке четверки российских боевых машин проходил информационный обмен в режиме реального времени. То есть все четыре самолета действовали в едином, но закрытом для чужаков информационном пространстве. Что должно намного увеличить эффективность авиации при выполнении боевых задач.

За комментарием «КП» обратилась к главному редактору журнала «Арсенал Отечества» Виктору Мураховскому.

- Почему в «рое» — четыре истребителя?

- Четыре самолета — обычное штатное формирование. Сначала пара, потом звено — четыре самолета. Потом эскадрилья — 12 самолетов. Это в рамках оргштатной структуры.

- «Рой» мы придумали или американцы?

- Параллельно идет работа. У них с F-35, но не только. На самолетах пятого поколения бортовое радиоэлектронное оборудование и вычислительные мощности позволяют это реализовать. Если говорим о включении в эти управляемые группировки самолетов предыдущих поколений — их придется модернизировать и дооборудовать. Чтобы интегрировать в такую систему.

- Правда ли что техника «роя» не так уж и нова — в свое время она отрабатывалась на Миг-31?

- С МиГом было несколько другое. Здесь проверяются отдельные элементы для создания единых сетей, разведывательно-информационного поля. Вообще всех ВКС, сухопутки, флота. Три пространства — воздушно-космическое как единое, земля и вода. Это не первая ласточка. Не только ВВС и ВКС этим занимались. На земле у нас есть единая система управления тактического звена. В оперативном звене есть система «Акация». В ВДВ есть своя система.

- В чем проблема — в создании единого формата взаимодействия?

- Не только форматы. Протоколы. Параметры данных. Для ПВО одни данные требуются. Для сухопутки другие. Для авиации третьи. Это надо сводить в единый протокол обмена данными.

- Су-57 в «рое» выступает штабом?

- Это все таки не штаб. Там нет офицера, который планирует. Это журналисты придумали образ такой. Там скорее некий центр обработки и распределения информации, данных. Для группы самолетов, боевого порядка истребителей. Понятно, что в таком виде могут идти не только Су-57 и Су-35. В такой боевой порядок могут включаться и беспилотники. И другие авиасредства.

- Правда, что такая группа из четырех самолетов может закрывать до полутысячи километров фронта?

- Что и как измерять? Если говорим в целом о разведывательно-информационном поле воздушно-космического пространства — оно вообще глобальное, у космических средств другой охват. Включает в себя самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Если же говорить о боевом порядке в конкретной операции — вполне возможно, что в масштабе фронта это в 400-500 километров будет полоса действий.

- Могут поразить любую цель на участке такой протяженности?

- Вероятно.

- Действия «роя» «отрабатывались в боевых условиях» — речь о Сирии?

- Конечно.

- Взлетели с Хмеймима — отработали по боевикам в пустыне?

- Можно предположить, что было именно так. Понятно, что в Сирии у нас только наземные виды целей.

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