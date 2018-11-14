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Военный эксперт рассказал, как сделать «супероружие» России неуязвимым для ядерного удара США

14 ноября 2018, 02:09  •  55 • Политика
Для противодействия возможному развертыванию в Европе американских баллистических ракет средней дальности (РСД) России нужно сделать свои стратегические ядерные силы более мобильными, считает военный эксперт.
Учитывая возможное развертывание США в Европе баллистических ракет средней дальности (РСД), для гарантированного ответного удара Россия должна сделать свои стратегические ядерные силы более мобильными. Такого мнения придерживается» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Сивков.
Он поясняет, что стационарные ракетные комплексы весьма уязвимы для удара РСД, в то время как по мобильным комплексам попасть довольно тяжело. При этом «супероружие» России - ракеты Р-36УТТХ и «Сармат» выполнены только в шахтном варианте. Чтобы не стать легкой мишенью для американских ракет, военный эксперт советует усилить противовоздушную оборону, а также задействовать знаменитые российские средства радиоэлектронной борьбы.
Чтобы придать российским стратегическим ядерным силам большей мобильности, Константин Сивков предлагает активно использовать авиацию, а именно самолеты Ту-95МС/МСМ и Ту-160. По словам эксперта, примерно десяток таких машин способны нести на себе «сотни крылатых ракет гарантированного ответного удара». Возникающую при этом проблему нехватки аэродромов можно решить, просто создав в гражданских аэропортах «подскок для стратегических бомбардировщиков».
Кроме того, для американских РСД полностью неуязвимы российские атомные подлодки. К сожалению, нести сотни ядерных зарядов пока способно лишь несколько российских субмарин, отмечает эксперт.
Еще одной мерой, которая бы повысила мобильность стратегических ядерных сил России, является возобновление проекта знаменитых советских ядерных поездов. Также неплохо было бы создать мобильную версию комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», который на Западе называют не иначе, как «Мертвая рука».
Помимо этого, Сивков предлагает расширить парк самолетов-ретрансляторов Ту-142МР и дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-100, пишет Lenta.ru.

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