|
Военный эксперт рассказал, как С-500 изменит ПВО России
25 мая 2021, 21:55 • 98 • Политика
ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. "Комплексы могут быть завязаны в единую сеть и работать, как одна система под управлением компьютеров с элементами искусственного интеллекта", - отметил он.
Испытания новейшего ЗРК С-500 "Прометей" практически подошли к концу, сообщил президент России Владимир Путин. Данный комплекс не оставит врагам России ни единого шанса пробить противовоздушную оборону страны, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
По словам главы государства, С-500 является следующим в очереди на поставку на вооружение армии страны. При этом Минобороны России продолжает оснащать силы ПВО системами С-400 "Триумф".
Юрий Кнутов объяснил, что С-500 является универсальным средством противовоздушной и противоракетной обороны и даже способен бороться с баллистическими ракетами и космическими спутниками. В свою очередь, комплекс предыдущего поколения С-400 больше ориентирован именно на противовоздушную оборону и обладает довольно большим арсеналом ракет.
Поэтому С-500 не заменит С-400, а будет работать с ним в паре, считает военный эксперт. Использование смешанных группировок ПВО позволит создать поистине непробиваемую эшелонированную защиту, пояснил Юрий Кнутов.
- сказал эксперт в беседе с РИА ФАН.
Напомним, что ЗРК С-400 и без того заставляют США и НАТО скрежетать зубами. Поэтому, когда Турция заявила о покупке русских систем ПВО, Белый дом постарался сделать всё, чтобы этого не допустить.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
98
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2021, 09:25
|
20 мая 2021, 01:40
|
21 мая 2021, 13:25
|
24 мая 2021, 00:05
|
19 мая 2021, 10:05
|
22 мая 2021, 01:20
|
20 мая 2021, 09:00