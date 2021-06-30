|
Военный эксперт рассказал, как русские предотвратили третью мировую войну
30 июня 2021, 05:55 • 245 • Политика
Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Русские не просто отогнали корабль НАТО, но и предотвратили потенциальную третью мировую войну, считает военный эксперт.
Такое мнение высказал полковник Виктор Баранец. По его словам, поход британцев к берегам Крыма имел военную и политическую цель. С одной стороны, Лондон хотел провести разведку на предмет русских береговых комплексов. С другой - показать России, что не признаёт Крым русской территорией.
При этом Баранец отметил, что провокация британцев вполне могла перерасти в локальный, а затем и в мировой конфликт. Ведь Россия вынуждена защищать свою территорию, а Великобритания является членом НАТО - организации, где существует коллективный принцип обороны.
Напомним, что 23 июня Су-24 осуществил предупредительные бомбометания по курсу следования британского эсминца Defender. Страны НАТО оправдывают свои походы возле Крыма, где простираются русские территориальные воды, тем, что не признают суверенитет России над полуостровом.
Подпишитесь на нас
245
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 июня 2021, 14:40
|
29 июня 2021, 05:10
|
26 июня 2021, 09:20
|
24 июня 2021, 01:25
|
27 июня 2021, 03:40
|
27 июня 2021, 07:20
|
26 июня 2021, 15:45