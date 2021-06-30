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Военный эксперт рассказал, как русские предотвратили третью мировую войну

30 июня 2021, 05:55  •  245 • Политика
Инцидент с британским эсминцем в Чёрном море серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Русские не просто отогнали корабль НАТО, но и предотвратили потенциальную третью мировую войну, считает военный эксперт.
Такое мнение высказал полковник Виктор Баранец. По его словам, поход британцев к берегам Крыма имел военную и политическую цель. С одной стороны, Лондон хотел провести разведку на предмет русских береговых комплексов. С другой - показать России, что не признаёт Крым русской территорией.
При этом Баранец отметил, что провокация британцев вполне могла перерасти в локальный, а затем и в мировой конфликт. Ведь Россия вынуждена защищать свою территорию, а Великобритания является членом НАТО - организации, где существует коллективный принцип обороны.
Этот вооружённый конфликт мог бы перерасти в региональную войну, потому что страны НАТО подтащили бы свои корабли. Мы бы Черноморскому флоту помогали, а там, глядишь, уже бы и началась мировая война, - рассказал эксперт порталу "Народные новости".
Напомним, что 23 июня Су-24 осуществил предупредительные бомбометания по курсу следования британского эсминца Defender. Страны НАТО оправдывают свои походы возле Крыма, где простираются русские территориальные воды, тем, что не признают суверенитет России над полуостровом.

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