Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Страны Европы переругались из-за российской статьи
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё ...
"22 июня, ровно в 4 часа": Русские 79 лет спустя отомстили немцам
"Нужно понимать": Песков подтвердил подозрения Собчак о часах Путина
Главная / В мире

Военный эксперт раскрыл "ядерные" карты США против России: Переброска войск в Польшу - только начало

26 июня 2020, 22:00  •  61 • В мире
Военный эксперт Алексей Леонков раскрыл "ядерные" карты США против России. Леонков утверждает, что переброска войск из Германии в Польшу - лишь первый шаг плана. За ним последует размещение в Европе баллистических ракет средней дальности, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.
Военный эксперт Алексей Леонков в интервью телеканалу ТВЦ рассказал о планах США против России. Эксперт объяснил переброску войск из Германии в Польшу. Леонков убеждён, что Польша теперь превратится в "прифронтовое государство". Эксперт объяснил смысл этого манёвра.
По словам Алексея Леонкова, к этому решению готовились ещё с осени 2019 года. Эксперт убеждён, что это связано с новой военной доктриной и сменой приоритетов.
"Американцы в 2018 году приняли новую доктрину, военный стандарт. Раньше у них был стандарт 2+, то есть они могли вести войны на двух театрах действия, и ещё несколько операций по всему миру. Но когда усилились два государства - Россия и Китай, - они приняли стандарт, по которому могут вести войну против одного крупного государства", - заявил эксперт.
Леонков уверен, что пока американцы выбрали в качестве "мишени" Китай, потому что "он слабее в военном плане". Но Европа должна выполнять функцию "сдерживающего региона" для России. При этом переброска войск - лишь первый шаг.
"Тема эта будет развиваться. Следующий шаг НАТО и США - это размещение с 2021 года баллистических ракет средней дальности и крылатых ракет наземного базирования в Европе", - написал Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров садятся отдохнуть"
26 июня 2020, 10:00
"Подготовлена когорта боевиков": Депутат Кива заявил о начале процесса уничтожения Украины
26 июня 2020, 18:00
Предсказавший пандемию COVID-19 вирусолог сделал новый прогноз. Осталось две недели
26 июня 2020, 01:55
Политика безопасности: почему Япония отказалась приобретать американские системы ПРО
26 июня 2020, 00:55
«Показал миру изнанку американской демократии»: чем грозит Ассанжу новое обвинительное заключение, выдвинутое США
26 июня 2020, 18:00
Принца Гарри подставил родной брат? Великобритания потрясена открывшимся заговором
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конститу...
26 июня 2020, 05:00
"Руководство Украины покидают умные люди": Клинцевич о претензиях Киева к п...
26 июня 2020, 16:00
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько метров с...
26 июня 2020, 03:00
Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства РФ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2020, 03:00
"Крови прольётся очень много, но": Военный эксперт оценил, может ли Украина победить Россию
21 июня 2020, 18:00
"Мы оба с вами знаем": Пасечник выдвинул военный ультиматум Зеленскому
22 июня 2020, 11:00
"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
20 июня 2020, 19:00
Россию будет "штормить" два года: Все забыли о словах персидского пророка?
21 июня 2020, 04:00
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
21 июня 2020, 05:00
Утопающие в беспорядках США запускают проект о своих ценностях на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.