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Военный эксперт раскрыл "ядерные" карты США против России: Переброска войск в Польшу - только начало
26 июня 2020, 22:00 • 61 • В мире
Военный эксперт Алексей Леонков раскрыл "ядерные" карты США против России. Леонков утверждает, что переброска войск из Германии в Польшу - лишь первый шаг плана. За ним последует размещение в Европе баллистических ракет средней дальности, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками.
Военный эксперт Алексей Леонков в интервью телеканалу ТВЦ рассказал о планах США против России. Эксперт объяснил переброску войск из Германии в Польшу. Леонков убеждён, что Польша теперь превратится в "прифронтовое государство". Эксперт объяснил смысл этого манёвра.
По словам Алексея Леонкова, к этому решению готовились ещё с осени 2019 года. Эксперт убеждён, что это связано с новой военной доктриной и сменой приоритетов.
"Американцы в 2018 году приняли новую доктрину, военный стандарт. Раньше у них был стандарт 2+, то есть они могли вести войны на двух театрах действия, и ещё несколько операций по всему миру. Но когда усилились два государства - Россия и Китай, - они приняли стандарт, по которому могут вести войну против одного крупного государства", - заявил эксперт.
Леонков уверен, что пока американцы выбрали в качестве "мишени" Китай, потому что "он слабее в военном плане". Но Европа должна выполнять функцию "сдерживающего региона" для России. При этом переброска войск - лишь первый шаг.
"Тема эта будет развиваться. Следующий шаг НАТО и США - это размещение с 2021 года баллистических ракет средней дальности и крылатых ракет наземного базирования в Европе", - написал Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".
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