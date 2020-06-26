Военный эксперт раскрыл "ядерные" карты США против России: Переброска войск в Польшу - только начало

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью телеканалу ТВЦ рассказал о планах США против России. Эксперт объяснил переброску войск из Германии в Польшу. Леонков убеждён, что Польша теперь превратится в "прифронтовое государство". Эксперт объяснил смысл этого манёвра.

По словам Алексея Леонкова, к этому решению готовились ещё с осени 2019 года. Эксперт убеждён, что это связано с новой военной доктриной и сменой приоритетов.

"Американцы в 2018 году приняли новую доктрину, военный стандарт. Раньше у них был стандарт 2+, то есть они могли вести войны на двух театрах действия, и ещё несколько операций по всему миру. Но когда усилились два государства - Россия и Китай, - они приняли стандарт, по которому могут вести войну против одного крупного государства", - заявил эксперт.

Леонков уверен, что пока американцы выбрали в качестве "мишени" Китай, потому что "он слабее в военном плане". Но Европа должна выполнять функцию "сдерживающего региона" для России. При этом переброска войск - лишь первый шаг.

"Тема эта будет развиваться. Следующий шаг НАТО и США - это размещение с 2021 года баллистических ракет средней дальности и крылатых ракет наземного базирования в Европе", - написал Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".