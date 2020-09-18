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Военный эксперт раскрыл главный секрет орбитального беспилотника США: Сами не знают, зачем он нужен
18 сентября 2020, 11:50 • 118 • Политика
Корпорация Boeing представила видеоролик орбитального самолёта X-37B. "Они пытаются навесить на него вооружение, но это не получается. Поэтому они с ним экспериментируют - запускают для разведки, мониторинга или ещё чего-то. Пока не могут его пристроить, это уже всеми признано", - прокомментировал видео военный эксперт Сергей Хатылев.
США сами не знают, для чего им орбитальный беспилотник Х-37В. Так военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал опубликованный американской корпорацией Boeing видеоролик с кадрами секретного орбитального БПЛА.
Специалист напоминает, что X-37B летает уже больше десяти лет. У него уже порядка 700 часов лётного времени. И при этом никто до сих пор не может дать внятный ответ - для каких целей нужен данный аппарат.
Напомним, что работы над созданием X-37B начались в 1999 году совместными усилиями НАСА и Boeing. С тех пор об аппарате поступали противоречивые сведения. Сначала говорилось, что он будет использоваться для ремонта околоземных спутников. Затем программу засекретили и передали Агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам Пентагона (DARPA). Ходили слухи, что X-37B приспособили для космической разведки и перехвата целей противника на орбите, но никаких подтверждений этому нет.
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