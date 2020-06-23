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Военный эксперт: "НАТО и США решили разыграть против России гамбит"
23 июня 2020, 12:00 • 62 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал решение министров обороны стран НАТО о ядерном сдерживании. Он уверен, что "НАТО и США решили разыграть против России гамбит", но предупредил, что у нас есть "много интересного и пока неизвестного, что и не снилось забугорским мудрецам".
Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung по итогам совещания министров обороны стран - членов НАТО сообщило об утверждении новой стратегии ядерного сдерживания России. Документ не исключает возможности использования ядерного вооружения странами - членами Североатлантического альянса
"Конкретно это означает, что ядерные вооружённые ракеты средней дальности и крылатые ракеты не должны размещаться на европейской территории. Однако альянс оставляет за собой возможность для развертывания таких систем с обычным вооружением. (Генсек НАТО Йенс) Столтенберг говорит о "продвинутых традиционных системах", - пишет газета.
Военный эксперт Алексей Леонков у себя в авторском Telegram-канале прокомментировал это решение, напомнив: его ранее сказанные слова, что в Европе будут размещены баллистические ракеты средней дальности (БРСД) и крылатые ракеты (КР), "получают подтверждение".
"Утверждение о том, что поначалу БРСД и КР будут без ядерных боеголовок потеряет смысл после февраля 2021 года, когда прекратит своё существование СНВ-3, - высказал уверенность эксперт. - Чтобы европейцам "было не так больно" в финансовом плане - затраты на размещение БРСД и КР, а также последующее оснащение их ядерными боеголовками на себя возьмут США".
Он также отметил, что "Европе предложено потратиться "чуть-чуть" на комплексы ПВО и ПРО - для защиты позиционных районов БРСД и КР, а также на противокорабельные ракеты (ПКР), которые должны в случае чего "подорвать изнутри" российскую зону A2/AD на Балтике и Чёрном море".
Леонков и не сомневается, что "все эти ракетные "гостинцы" будут американского производства".
"НАТО и США решили разыграть против России гамбит", - высказал свою точку зрения Леонков. Но в то же время выразил уверенность в том, что "размещение БРСД и КР в Европе обернётся для НАТО цугцвангом".
"В арсенале России есть много интересного и пока неизвестного, что и не снилось забугорским мудрецам…" - предупредил военный эксперт.
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