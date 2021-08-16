Военный эксперт: "Донбасс - это рана на теле России"

Военный эксперт Виктор Литовкин считает Донбасс "раной на теле России", которую западные политики пытаются постоянно "ковырять".

Донбасс остаётся раной на теле России, поэтому Киеву и его западным кураторам невыгодна ситуация, при которой региональный конфликт будет урегулирован. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Что касается украинских политиков, то им выгодно обвинять Москву во всех своих бедах. Однако для такой отговорки необходимо, чтобы противостояние в Донбассе продолжалось.

"Донбасс - это рана на теле России, и чем сильнее её ковырять, тем больнее будет России", - пояснил эксперт

Литовкин также напомнил про заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предлагал Киеву посодействовать в решении проблемы Донбасса. Однако экс-президент Украины Пётр Порошенко категорически отказался от поддержки Минска.

Ранее стало известно, что в конце августа канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует посетить Россию и Украину. Как заявил телеканалу "360" политолог Василий Стоякин, главным вопросом остаётся будущее газового транзита через территорию Украины.

Даже после запуска газопровода "Северный поток - 2" сохранится дефицит транзитных мощностей, который необходимо компенсировать. Но "Газпром" отказался от заключения долгосрочных соглашений.

"Москва поднимает ставки со своей стороны. Подъём этих ставок учитывается в Берлине, возможно, и в Киеве", - пояснил эксперт.