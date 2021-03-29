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Военный эксперт: "Американский монстр ВПК работает и днём, и ночью"

29 марта 2021, 06:30  •  106 • Политика
Как заявил военный эксперт Василий Дандыкин, "американский монстр ВПК работает и днём, и ночью". Однако позиции России остаются прочными.
Россия является одним из основных поставщиков на мировом рынке оружия, что пугает США. Об этом РИА ФАН заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
Один из основных санкционных ударов американцы направили на российский военно-промышленный комплекс (ВПК). Они надеются лишить Москву, которая занимает второе место на рынке, львиной доли заказов.
"Американский "монстр ВПК" работает и днём, и ночью, о чём свидетельствуют запредельные суммы, выделяемые США на военные нужды", - поведал Дандыкин.
Не стоит забывать и про технологический рывок, который Россия совершила за последние несколько лет. В частности, речь идёт о гиперзвуковом оружии.
Интересно и то, что даже на немецких субмаринах установлено российское навигационное оборудование. Это только доказывает успех Москвы.
"Немногие страны мира могут похвастаться наличием собственных глобальных навигационных спутниковых систем. У нас такая есть - ГЛОНАСС", - резюмировал эксперт.
Как считает сенатор Владимир Джабаров, американцы постепенно теряют позиции в сферах бизнеса, технологий, научных исследований и развития экономики. В итоге они пытаются при помощи санкций сдержать развитие оппонентов в лице Москвы и Пекина.
Впрочем, подобный план обречён на провал, ибо Россия направила усилия на то, чтобы стать самодостаточной.
"Они не смогут вернуться на те вершины, которые занимали 15-20 лет назад, потому что мир поменялся", - пояснил парламентарий в интервью сайту 360tv.ru.

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