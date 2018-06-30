Военный эксперт прокомментировал заявление Киева о невозможности противостоять ВМФ России

Военный эксперт, подполковник в отставке Владимир Язиков в беседе с RT прокомментировал слова замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгия Туки об отсутствии у страны возможности оказывать сопротивление российскому флоту.

По мнению аналитика, подобные заявления делаются с целью представить Россию «агрессором».

«Они ждут помощи Запада, надеются, что их возьмут в НАТО. Но в альянс попасть тоже проблематично, поскольку есть правила вступления туда, которые украинская сторона не в состоянии выполнить. Например, Украина не должна вести боевых действий. Затем по правилам им надо закупать вооружение, которое будет соответствовать системе НАТО. А у них же всё советское, и то они его распродали», — рассказал он.

Язиков добавил, что ВМС Украины переживают не лучшие времена. По оценке эксперта, украинская сторона «практически похоронила» свой флот, хотя «адмиралов бюджет кормит».

«Это связано с коррупцией и бестолковостью управления государством. Одна подводная лодка «Запорожье» была, которую мы предложили вернуть, но она же не на ходу. На буксировку деньги нужны, а подводного флота у них нет. «Гетман Сагайдачный» — был единственный боеспособный корабль, и тот сейчас стоит на приколе. Деньги на модернизацию флота они выделить не могут, потому что их просто нет. Американцы дали им катера с твёрдым надувным корпусом, но они тоже не представляют никакой угрозы», — заключил эксперт.

Ранее в Киеве заявили, что у Украины нет возможности оказывать сопротивление ВМФ России.

11 января российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику.