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Военный эксперт пресёк насмешки о новом оружии России: "Разведка США знает"
20 декабря 2021, 19:40 • 116 • Политика
Военный эксперт Яков Кедми развеял насмешки американского офицера о гиперзвуковом оружии России.
Военно-политический эксперт Яков Кедми пресёк насмешки над гиперзвуковым оружием России в эфире с экс-военным ВМС США Гарри Табахом.
Инцидент произошёл в эфире русскоязычного радио VERA в Канаде. Американский эксперт с иронией спросил у Кедми о новом оружии России, чьё испытание привело к отставкам в Пентагоне. Однако Кедми пресёк насмешки, напомнив о баллистической ракете "Сармат" и гиперзвуковом блоке "Авангард".
Эксперт указал, что "Авангард" может поражать цели на 23-24 скоростях звука, такие ракеты пока не может перехватывать ни одна страна в мире. Он также напомнил, что радиус поражения "Сармата" составляет 16 тысяч километров, так что удар может быть нанесён как через Северный, так и через Южный полюс.
"Испытания "Сармата" и "Авангарда", их скорость и радиус действия зафиксированы американской разведкой. Она отлично знает, что это", - подчеркнул Кедми.
Эксперт отметил, что при этом характеристики ПРО США ни для кого не являются секретом.
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