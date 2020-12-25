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Военный эксперт предупреждает об угрозе украинского удара по Джанкою

25 декабря 2020, 15:55  •  196 • Украина

Военно-политическое сближение Украины и Турции вряд ли грозит российскому Крыму вторжением с моря, однако события в Карабахе могут спровоцировать Украину на попытку удара по северу полуострова.

Об этом пишет российский военный эксперт Александр Храмчихин на страницах «Независимого военного обозрения».

«Практически нет сомнений, что в наступающем году турецкие амбиции проявятся в еще одном очень чувствительном для нас регионе. Хотя между Москвой и Анкарой сейчас формально имеет место «великая дружба», фактически их отношения представляют собой жесткую геополитическую конкуренцию, порой доходящую до грани прямой войны. Зато отношения между Анкарой и Киевом – это настоящий стратегический союз не только на уровне деклараций, но и в реальности.

Обе страны ненавидят Россию (Украина – открыто, Турция – завуалированно). Обе разочарованы в Западе (Турция – открыто, Украина – завуалированно). Анкара «словом и делом» поддерживает антироссийскую деятельность крымскотатарского Меджлиса. Киев очень вдохновлен успехами Азербайджана в Карабахе.

Украина уже приобрела турецкие боевые БПЛА «Байрактар» и хочет закупить дополнительное их количество. После чего у Киева может возникнуть соблазн провести блицкриг в Донбассе. Более того, не исключена и попытка удара по Крыму.

В годы Великой Отечественной советское командование очень хорошо прикрывало побережье Крыма, ожидая какого-то вражеского десанта, которого не могло быть даже теоретически. В результате немцы успешно вошли в Крым по суше, поскольку с севера он почти не был защищен. Сейчас, к сожалению, ситуация практически аналогична: российское командование очень успешно подготовилось к обороне Крыма от натовского удара с моря и воздуха, которого никогда не будет. Но гораздо хуже защитило полуостров с севера – от наземного вторжения с материка. А аэродром Джанкой, на котором развернут 39-й вертолетный полк, вообще находится в зоне досягаемости украинской артиллерии. Это может спровоцировать украинское руководство на удар и по Крыму», – полагает автор.

«Еще более серьезный удар Россия может получить в Приднестровье. Приход к власти в Кишиневе прозападного президента Майи Санду резко повысил вероятность того, что Молдавия попытается решить приднестровскую проблему военным путем при помощи Румынии и Украины. Спасать полностью изолированное от России Приднестровье нам будет на порядок сложнее, чем Крым и Донбасс. Правда, победить молдавско-румынско-украинскую коалицию Россия все-таки вполне способна. Но вот если в коалиции окажется еще и Турция, нам станет намного сложнее. А она в этой коалиции непременно окажется. Вообще, уходящий год подтвердил, что прямая война между Россией и Турцией лишь вопрос времени и места», – считает Храмчихин.

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