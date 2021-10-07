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Военный эксперт предупредил "воинственную" Варшаву: "НАТО не будет вступаться за Польшу"
07 октября 2021, 02:15 • 82 • Политика
Военный эксперт Язиков предостерёг Польшу от "решительного" сотрясания воздуха против России. "Россия имеет очень хороший рынок, с ней нужно дружить. Российская армия справится с любым агрессором", - подчеркнул он.
Польша призвала НАТО перейти к серьёзным действиям в отношении России, рассказал американский военный аналитик Рик Розофф. О последствиях таких призывов для Варшавы рассказал военный эксперт подполковник в отставке Владимир Язиков.
Речь идёт о словах министра обороны Польши Мариуша Блащака на открытии Варшавского форума по безопасности. Он назвал Россию главным фактором ухудшения ситуации в области безопасности в Европе. Рик Розофф считает, что это был призыв к НАТО начать "серьёзные действия" против России.
- прокомментировал ситуацию Владимир Язиков.
Он добавил, что сейчас в принципе все занимаются своими делами. Поэтому у Польши нет никаких возможностей, чтобы повлиять на Россию.
- подчеркнул военный эксперт в беседе с Nation News.
В связи с этим он считает, что воинственные заявления польского министра - это не более чем сотрясание воздуха. Потому что польская армия не может сравниться с русской.
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