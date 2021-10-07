Военный эксперт предупредил "воинственную" Варшаву: "НАТО не будет вступаться за Польшу"

Военный эксперт Язиков предостерёг Польшу от "решительного" сотрясания воздуха против России. "Россия имеет очень хороший рынок, с ней нужно дружить. Российская армия справится с любым агрессором", - подчеркнул он.

Польша призвала НАТО перейти к серьёзным действиям в отношении России, рассказал американский военный аналитик Рик Розофф. О последствиях таких призывов для Варшавы рассказал военный эксперт подполковник в отставке Владимир Язиков.

Речь идёт о словах министра обороны Польши Мариуша Блащака на открытии Варшавского форума по безопасности. Он назвал Россию главным фактором ухудшения ситуации в области безопасности в Европе. Рик Розофф считает, что это был призыв к НАТО начать "серьёзные действия" против России.

Польша враждебно очень относится к России. Но это ничего не меняет. НАТО не будет за Польшу вступаться, у них своих проблем хватает,

- прокомментировал ситуацию Владимир Язиков.

Он добавил, что сейчас в принципе все занимаются своими делами. Поэтому у Польши нет никаких возможностей, чтобы повлиять на Россию.

Россия имеет очень хороший рынок, с ней нужно дружить. Российская армия справится с любым агрессором,

- подчеркнул военный эксперт в беседе с Nation News.

В связи с этим он считает, что воинственные заявления польского министра - это не более чем сотрясание воздуха. Потому что польская армия не может сравниться с русской.