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Военный эксперт озвучил цели США в Черном море

09 ноября 2021, 20:00  •  151 • Политика
Фото: Damon Grosvenor / U.S. Navy / www.globallookpress.com
Американцы умышленно отправляются на морские "прогулки" неподалеку от рубежей России
Недавно американские военные начали стягивать боевые корабли в акваторию Черного моря. По мнению опытного эксперта, главы центра военно-политических исследований РАН Владимира Батюка, главная задача американцев – продемонстрировать свою силу и мощь нашей стране.
Политолог подчеркнул, что вашингтонская администрация не отказалась от своего курса по "сдерживанию" Российской Федерации. Именно поэтому американцы периодически бряцают оружием перед нашим носом. Вместе с этим, вряд ли у них хватит духу на осуществление каких-то конкретных действий. Например, многие обсуждают возможное создание американских баз на территории Незалежной. Однако Батюк считает, что такое развитие событий маловероятно.
Эксперт напомнил, что строительство таких объектов на украинской территории стало бы грубым нарушением конвенции Монтре. Согласно этому документу, государства, которые не относятся к Черноморью, не могут держать свои боевые суда в акватории этого моря больше трех недель. Таким образом, у Вашингтона просто нет законного права размещать морские военные объекты на Украине.
Батюк подчеркнул, что американские военные продолжат наносить визиты в Черноморье, для того чтобы Россия не забывала об их "мощи". Однако более решительных действий от вашингтонской администрации ждать не стоит. Своими мыслями профессор Батюк поделился с журналистами РИА "Новости".
Напомним, недавно в сторону Черного моря отправился танкер-заправщик американских ВМС. Задача судна – обеспечивать боеготовность других натовских кораблей.

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