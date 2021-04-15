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Военный эксперт объяснил провал Зеленского с НАТО: "Меркель и Макрон устали решать проблемы Киева"

15 апреля 2021, 00:00  •  92 • Политика
Европа отказалась от Украины - Меркель и Макрон устали решать проблемы Киева, считает военный эксперт Кошкин. "Зеленский пытался перебросить проблемы востока Украины на плечи европейцев", - отмечает он.
Президент Украины Владимир Зеленский устроил обострение в Донбассе, чтобы привлечь внимание США и Европы и перекинуть на них все свои проблемы. Такое мнение высказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
По его словам, у Киева были крайне амбициозные планы. Зеленский рассчитывал, что Украину включат в состав НАТО. Однако его авантюра завершилась полным провалом.
Зеленский пытался перебросить проблемы востока Украины на плечи европейцев. Но Меркель и Макрон уже устали решать какие-то проблемы Киева,
- цитирует Nation News слова Андрея Кошкина.
Он добавил, что решение России передвинуть войска поближе к границе для нейтрализации угрозы со стороны Украины вызвало настоящий шок как в Киеве, так и в Вашингтоне. Там не ожидали такого поворота событий.
Министр обороны не скрывал информацию, что две армии и три соединения ВДВ были переброшены в районы выполнения учебно-боевых задач,
- напомнил военный эксперт.
Он добавил, что события на востоке Украины могут привести к нежелательным последствиям для всего мира. В этой связи он выразил надежду, что президент США Джо Байден позвонил главе России Владимиру Путину, чтобы поговорить по поводу решения вопроса с Украиной.

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