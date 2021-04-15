Европа отказалась от Украины - Меркель и Макрон устали решать проблемы Киева, считает военный эксперт Кошкин. "Зеленский пытался перебросить проблемы востока Украины на плечи европейцев", - отмечает он.

Президент Украины Владимир Зеленский устроил обострение в Донбассе, чтобы привлечь внимание США и Европы и перекинуть на них все свои проблемы. Такое мнение высказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

По его словам, у Киева были крайне амбициозные планы. Зеленский рассчитывал, что Украину включат в состав НАТО. Однако его авантюра завершилась полным провалом.

Зеленский пытался перебросить проблемы востока Украины на плечи европейцев. Но Меркель и Макрон уже устали решать какие-то проблемы Киева,

- цитирует Nation News слова Андрея Кошкина.

Он добавил, что решение России передвинуть войска поближе к границе для нейтрализации угрозы со стороны Украины вызвало настоящий шок как в Киеве, так и в Вашингтоне. Там не ожидали такого поворота событий.

Министр обороны не скрывал информацию, что две армии и три соединения ВДВ были переброшены в районы выполнения учебно-боевых задач,

- напомнил военный эксперт.

Он добавил, что события на востоке Украины могут привести к нежелательным последствиям для всего мира. В этой связи он выразил надежду, что президент США Джо Байден позвонил главе России Владимиру Путину, чтобы поговорить по поводу решения вопроса с Украиной.