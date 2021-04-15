|
Военный эксперт объяснил провал Зеленского с НАТО: "Меркель и Макрон устали решать проблемы Киева"
15 апреля 2021, 00:00 • 92 • Политика
Европа отказалась от Украины - Меркель и Макрон устали решать проблемы Киева, считает военный эксперт Кошкин. "Зеленский пытался перебросить проблемы востока Украины на плечи европейцев", - отмечает он.
Президент Украины Владимир Зеленский устроил обострение в Донбассе, чтобы привлечь внимание США и Европы и перекинуть на них все свои проблемы. Такое мнение высказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
По его словам, у Киева были крайне амбициозные планы. Зеленский рассчитывал, что Украину включат в состав НАТО. Однако его авантюра завершилась полным провалом.
- цитирует Nation News слова Андрея Кошкина.
Он добавил, что решение России передвинуть войска поближе к границе для нейтрализации угрозы со стороны Украины вызвало настоящий шок как в Киеве, так и в Вашингтоне. Там не ожидали такого поворота событий.
- напомнил военный эксперт.
Он добавил, что события на востоке Украины могут привести к нежелательным последствиям для всего мира. В этой связи он выразил надежду, что президент США Джо Байден позвонил главе России Владимиру Путину, чтобы поговорить по поводу решения вопроса с Украиной.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 апреля 2021, 03:35
|
11 апреля 2021, 01:35
|
08 апреля 2021, 04:50
|
11 апреля 2021, 04:20
|
10 апреля 2021, 04:30
|
13 апреля 2021, 23:15
|
10 апреля 2021, 09:05