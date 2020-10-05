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Военный эксперт объяснил планы Эстонии блокировать Финский залив назло России

05 октября 2020, 10:50  •  172 • Политика
Фото: Matthias Graben/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
На самом деле, никто не собирается претворять в жизнь этот антироссийский проект
Военный эксперт Иван Коновалов оценил планы Таллина заблокировать Финский залив для России. По его мнению, это заявление – очередная попытка выслужиться перед американскими кураторами, которая никогда не будет реализована в реальности.
Недавно эстонские власти заявили, что готовы раскошелиться для того, чтобы перекрыть российским судам проход через Финский залив. Они вознамерились установить на береговой линии специальное оружие, которое могло бы уничтожать проходящие через залив корабли.
По мнению военного эксперта, все это – пустые слова, которыми Таллин лишь хочет продемонстрировать США и Европейскому союзу свою готовность отстаивать общие западные интересы. До этого власти Америки говорили, что планируют сократить свое присутствие на европейских территориях. Дабы этого не допустить, страны Балтии всеми силами пытаются показать, что существует реальная угроза со стороны РФ, и они сами готовы приложить все усилия для борьбы с ней.
При этом Коновалов уверен, что никто не будет выполнять подобные "планы". Все, чего добивается Таллин – похвалы со стороны руководство ЕС и США. Своим мнением эксперт поделился в беседе с изданием iReactor.
Кстати, недавно между Россией и Эстонией разгорелся скандал. Находящийся под следствием российский бизнесмен чудом оказался в соседней Республике. У Таллина потребовали объяснений.

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