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Военный эксперт объяснил, что самолет-разведчик США искал под Калининградом
03 ноября 2018, 22:24 • 90 • Политика
Военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что Калининградская область была выбрана самолетом-разведчиком США RC-135V не случайно. Вполне возможно, что Вашингтон и его союзники по НАТО сейчас готовят провокацию против России.
Полет американского самолета-разведчика RC-135V близ границ Калининградской области может быть свидетельством того, что США и НАТО готовятся к новой провокации против России. Об этом информагентству «Народные новости» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Так, аналитик напомнил, что известные технические характеристики RC-135V позволяют ему вести радиолокационную разведку территории нашей страны, не пересекая ее границ. Таким образом, хоть он не покидал воздушного пространства Польши, самолет НАТО мог быть отправлен к Калининграду, чтобы собрать информацию о расположенных близи города российских военных частях.
При этом эксперт напомнил, что в последние недели и месяцы большое количество американских разведывательных дронов и самолетов также было замечено вблизи Краснодарского края. В структуре обороны российского государства данная территория выполняет приблизительно ту же функции, что и Калининградская область.
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