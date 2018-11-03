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Военный эксперт объяснил, что самолет-разведчик США искал под Калининградом

03 ноября 2018, 22:24  •  90 • Политика
Военный аналитик Юрий Кнутов заявил, что Калининградская область была выбрана самолетом-разведчиком США RC-135V не случайно. Вполне возможно, что Вашингтон и его союзники по НАТО сейчас готовят провокацию против России.
Полет американского самолета-разведчика RC-135V близ границ Калининградской области может быть свидетельством того, что США и НАТО готовятся к новой провокации против России. Об этом информагентству «Народные новости» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Так, аналитик напомнил, что известные технические характеристики RC-135V позволяют ему вести радиолокационную разведку территории нашей страны, не пересекая ее границ. Таким образом, хоть он не покидал воздушного пространства Польши, самолет НАТО мог быть отправлен к Калининграду, чтобы собрать информацию о расположенных близи города российских военных частях.
«И Калининградская область выбрана не просто так, она стоит на границе с Европой и с военными НАТО. Она выполняет роль такой башни, которая не позволяет сосредотачивать большое количество военных на границе с Россией», - подчеркнул Кнутов.
При этом эксперт напомнил, что в последние недели и месяцы большое количество американских разведывательных дронов и самолетов также было замечено вблизи Краснодарского края. В структуре обороны российского государства данная территория выполняет приблизительно ту же функции, что и Калининградская область.
«На мой взгляд, участившиеся случаи могут говорить о готовящейся провокации. Потому что, к примеру, в 1983 году, когда был сбит Boeing-747, там тоже был задействован похожий самолет-разведчик», - резюмирует Юрий Кнутов.

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