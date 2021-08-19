Военный эксперт о реакции Запада на "Буревестник": "Не делай мне нервы, Моня"

Американцы заявили, что Россия готовится к испытаниям крылатых ракет с ядерным двигателем "Буревестник". Реакцию Запада проанализировал военный эксперт Михаил Тимошенко. "Не делай мне нервы, Моня", - произнёс он.

Телеканал CNN заявил, что Россия якобы готовится к испытаниям крылатых ракет с ядерным двигателем "Буревестник", который прозвали "летающим Чернобылем". Доказательством для Запада стал снимок из космоса, который сделала компания Capella Space. Называется даже вероятное место проведения испытаний - полигон Паньково на Новой Земле.

Михаил Тимошенко в беседе с Царьградом объяснил, что отсылку к Чернобылю американцы сделали зря.

"Сколько в чернобыльском реакторе РДНК было урана? Аж 190 тонн. Думаю, что "Буревестник" вряд ли весит больше 10 тонн, пусть даже он сделан из урана целиком. Нетрудно подсчитать, что на Чернобыль это никак не похоже", - произнёс военный эксперт.

Тем не менее американцы раздувают историю. По мнению Тимошенко, это делается, чтобы ещё раз показать всем: мол, русские вообще никого не хотят видеть живыми, хотят создать угрозу для всего мира, и уже создали, называется "Буревестник".

"Как говорят наши небратья-украинцы, не рви сердце, кумэ. Не делай мне нервы, Моня", - пошутил Тимошенко.

Он добавил, что никакого страха перед "Буревестником" у Запада нет. Рядовые американцы понятия не имеют, что это за ракета. Да и не только они.

"Боюсь, что и товарищ Байден не очень себе представляет, что это такое. А если даже и представляет, то не верит в то, что оно будет летать", - заключил военный эксперт.