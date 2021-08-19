|
Военный эксперт о реакции Запада на "Буревестник": "Не делай мне нервы, Моня"
19 августа 2021, 21:30 • 81 • Политика
Американцы заявили, что Россия готовится к испытаниям крылатых ракет с ядерным двигателем "Буревестник". Реакцию Запада проанализировал военный эксперт Михаил Тимошенко. "Не делай мне нервы, Моня", - произнёс он.
Телеканал CNN заявил, что Россия якобы готовится к испытаниям крылатых ракет с ядерным двигателем "Буревестник", который прозвали "летающим Чернобылем". Доказательством для Запада стал снимок из космоса, который сделала компания Capella Space. Называется даже вероятное место проведения испытаний - полигон Паньково на Новой Земле.
Михаил Тимошенко в беседе с Царьградом объяснил, что отсылку к Чернобылю американцы сделали зря.
Тем не менее американцы раздувают историю. По мнению Тимошенко, это делается, чтобы ещё раз показать всем: мол, русские вообще никого не хотят видеть живыми, хотят создать угрозу для всего мира, и уже создали, называется "Буревестник".
Он добавил, что никакого страха перед "Буревестником" у Запада нет. Рядовые американцы понятия не имеют, что это за ракета. Да и не только они.
"Боюсь, что и товарищ Байден не очень себе представляет, что это такое. А если даже и представляет, то не верит в то, что оно будет летать", - заключил военный эксперт.
Подпишитесь на нас
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 августа 2021, 00:10
|
15 августа 2021, 02:00
|
13 августа 2021, 02:20
|
17 августа 2021, 22:45
|
16 августа 2021, 02:45
|
17 августа 2021, 00:45
|
18 августа 2021, 04:15