Военный эксперт: О Норвегии и так все известно без русского спецназа

Уже давно замечено, что среди многих, и наиболее запущенных, видов паранойи у некоторых политиков, военных и журналистов стран НАТО существует и норвежская. Из столицы этого небольшого скандинавского государства то и дело раздаются панические крики если не о скором нападении России на своего северного соседа, то о подготовке к нему. У берегов Норвегии регулярно замечаются русские подлодки, в воздушном пространстве - наши истребители и бомбардировщики, а на земле - «войска Кремля», разминающиеся перед броском через норвежскую границу. И подумаешь, что на поверку оказывается, что в реальности этого не было и нет.

Вот и теперь случился еще один приступ той же паранойи: интернет-издание AldriMer со ссылкой на источники в разведслужбах Норвегии и ее союзников по НАТО сообщило, что на территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части Норвегии «обнаружены бойцы российского спецназа». Они якобы «разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры». Согласно информации издания, «фото, свидетельствующие о появлении спецназа на норвежской территории, предоставили американцы, проводившие съемку района с самолетов разведки».

Я попросил ветерана военной разведки полковника в отставке Ивана Тарабенко с профессиональной точки зрения прокомментировать эту «сенсацию». Вот что он сказал:

- Норвегия - не та страна, чтобы, как говорится, среди бела дня по ее островам и архипелагам шастал наш плохо замаскированный спецназ. Что нужно знать нашему Генштабу о 18-тысячных вооруженных силах Норвегии и об американских военных объектах там, он и так знает. Все «объекты инфраструкуры» этой страны давным-давно изучены, как и местность. Для этого есть и космическая, и военно-техническая, и «наземная», так сказать, разведка. Идем дальше. Если информация получена AldriMer из таких серьезных источников (в том числе и американских) о наших спецназовцах, то почему не предъявлено ни одного фото- или видео-доказательства? Почему стесняются их показать? Видимо, американцы и норвежцы перепутали белых арктических медведей с нашим спецназом…

Наше посольство в Норвегии назвало фейком и «грубой провокацией» сообщение издания AldriMer. И резонно обратило внимание на то, что в октябре как раз формируется норвежский военный бюджет, который должен быть увеличен почти на 30% (что, кстати, стало результатом нажима президента США Дональда Трампа). Однако многие политики Норвегии считают, что так сильно увеличивать оборонные расходы в условиях тощего госбюджета не следует. Потому нельзя исключать, что распухший военный бюджет на 2020 год в таком случае может быть провален. Чтобы избежать такого поворота дел, и была явно выдумана сказка-страшилка о растущей российской военной угрозе и о «русском спецназе». Вот он там, - под окнами Стортинга (парламента) уже ползает…