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Военный эксперт назвал точное время завершения спецоперации на Украине. Но есть одно "но"

25 февраля 2022, 12:00  •  452 • Политика
Военный эксперт Владимир Козин назвал точное время завершения спецоперации на Украине. Если опираться на данные по поводу работы гражданской авиации на юге России, то кампания должна подойти к концу в 03:45 2 марта 2022 года. Всё может закончиться и раньше. Но есть одно "но".
Ведущая "Первого русского" Елена Афонина в эфире спецвыпуска Царьграда, посвящённого операции на Украине, поговорила с членом-корреспондентом Академии военных наук России, ведущим экспертом МГИМО Владимиром Козиным об итогах первого дня кампании.
Он подчеркнул, что, согласно докладам отечественного Минобороны, все боевые действия выполняются в соответствии с изначальными планами, и все поставленные перед нашими подразделениями задачи решаются "на пять".
Елена Афонина также попросила собеседника спрогнозировать примерные сроки завершения всей операции. Он заметил, что предсказать точную дату пока трудно, однако можно вспомнить заявления по поводу работы гражданской авиации на юге России.
Если опираться на эти данные, то кампания должна подойти к концу в 03:45 2 марта 2022 года, то есть тогда, когда возобновится авиасообщение с этой частью страны.
Операция может завершиться и раньше. Тем не менее есть факторы, которые могут продлить сроки достижения целей на Украине, добавил эксперт. Речь о попытках США и ЕС влиять на ситуацию.
Всё зависит от того, будет Запад или не будет продолжать подзуживать преступный киевский режим, который, увы, сейчас до сих пор находится у власти. Судя по поступающей информации, он пока продолжает науськивать, направлять, оказывать моральную поддержку ВСУ. Я не исключаю возможности продолжения поставок отдельных видов вооружения, боеприпасов, инструкторов в Вооружённые силы Украины, - подчеркнул Козин.

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