Военный эксперт назвал точки планеты, в которых может начаться Третья мировая война

Военный эксперт Константин Сивков обозначил Иран, Афганистан и курдские районы Сирии, Ирака и Турции как регионы, в которых локальный конфликт может перерасти в Третью мировую войну.

Поводом для начала ядерной войны между мировыми державами в настоящий момент может послужить любой регион планеты, в котором так или иначе присутствуют конфликты или обострены противоречия. К примеру, военный эксперт Константин Сивков называет Персидский залив возможной точкой начала Третьей мировой войны.

Так он уточняет, что Йемен, Афганистан или даже курдские регионы Турции, Сирии и Ирака вполне могут стать спичкой, от которой разгорится глобальный конфликт. Также война между мировыми державами возможна из-за разногласий на африканском континенте.

Тем не менее сейчас из-за агрессивных действий США и НАТО наибольшей точкой напряженности является именно Персидский залив. Если Иран возобновит свою ракетно-ядерную программу или же на почве двухсторонних разногласий столкнется с Саудовской Аравией, это может привести к вмешательству в конфликт внешних сил и последующей его эскалации.

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