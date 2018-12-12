Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Британия грозит забрать себе компании российского банкира Ананьева
Глава Евросовета Туск признался, что не знает, как помочь Терезе Мэй
Срыв Овсянниковым принятия генплана Севастополя бьёт по обороноспособности (Русл...
Париж покрылся баррикадами
Главная / Политика

Военный эксперт назвал точки планеты, в которых может начаться Третья мировая война

12 декабря 2018, 06:09  •  62 • Политика
Военный эксперт Константин Сивков обозначил Иран, Афганистан и курдские районы Сирии, Ирака и Турции как регионы, в которых локальный конфликт может перерасти в Третью мировую войну.
Поводом для начала ядерной войны между мировыми державами в настоящий момент может послужить любой регион планеты, в котором так или иначе присутствуют конфликты или обострены противоречия. К примеру, военный эксперт Константин Сивков называет Персидский залив возможной точкой начала Третьей мировой войны.
Так он уточняет, что Йемен, Афганистан или даже курдские регионы Турции, Сирии и Ирака вполне могут стать спичкой, от которой разгорится глобальный конфликт. Также война между мировыми державами возможна из-за разногласий на африканском континенте.
Тем не менее сейчас из-за агрессивных действий США и НАТО наибольшей точкой напряженности является именно Персидский залив. Если Иран возобновит свою ракетно-ядерную программу или же на почве двухсторонних разногласий столкнется с Саудовской Аравией, это может привести к вмешательству в конфликт внешних сил и последующей его эскалации.
Подробней с позицией Сивкова вы можете ознакомиться на информресурсе "ПолитЭксперт".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

62
Источник
Похожие новости
12 декабря 2018, 02:54
Депутаты потребовали от Порошенко закрыть консульство России во Львове
11 декабря 2018, 17:09
Порошенко может обострить ситуацию в Донбассе для продления военного положения - Пушилин
12 декабря 2018, 06:09
Военный эксперт назвал точки планеты, в которых может начаться Третья мировая война

11 декабря 2018, 23:39
"Пожалуйста, сообщайте новости правильно": Трамп назовет нового главу аппарата Белого дома в течение 2 недель
11 декабря 2018, 20:24
"Ей грозит 15 лет тюрьмы, бедная девушка": Путин прокомментировал ситуацию вокруг Бутиной
12 декабря 2018, 06:09
Додон опроверг слова премьера Молдавии о "российском вмешательстве" в выборы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
07 декабря 2018, 02:39
Спор Лукашенко с Путиным заставил белорусского дипломата вспомнить, кто «поднимал» Россию
11 декабря 2018, 03:24
Переговоры в шаге от пропасти
09 декабря 2018, 03:24
Помнит ли Литва о геополитических основах своего существования?
08 декабря 2018, 14:24
Один из задержанных украинских моряков возможно причастен к пыткам жителей Донбасса
08 декабря 2018, 20:54
«К чёрту Евросоюз!»
07 декабря 2018, 12:24
Русские С-300 Асада не спасут: Израиль продолжает бомбить Сирию
10 декабря 2018, 21:39
"Тела выгрузили, БТР уехал": В донецких СМИ сообщили о подготовке провокации ВСУ "с мертвечиной"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.