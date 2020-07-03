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Военный эксперт назвал сроки кардинальных мировых решений: Решится и вопрос Донбасса

03 июля 2020, 13:00  •  200 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков назвал сроки кардинальных мировых решений. Согласно его прогнозу, это произойдёт в ближайшем будущем. При этом будет решён и вопрос Донбасса.
По словам эксперта, непрекращающаяся военная подготовка ВСУ говорит о том, что "ружьё Украины заряжено и однажды оно должно стрельнуть".
"Был такой прогноз, что это произойдёт в период с 15 июня по 1 июля. В этот период укладывалось два судьбоносных для России события - это парад Победы исторический и голосование по Конституции. Нужно было устроить провокацию", - сказал Леонков в эфире "Аналитической службы Донбасса".
Однако, по словам эксперта, в этот момент в стане "хозяев Украины" не было единства - сейчас там происходят свои "разборки". А Киев, в свою очередь, несамостоятельный и без команды действовать не может.
Если начнётся вооружённый конфликт, то нужно понимать, что очень многое уже изменилось, отметил эксперт.
"Если канут в лету Минские соглашения, то это только развяжет руки. Если произойдёт вооружённая провокация и люди (Донбасса. - Ред.), которые никогда не отвечали, наконец-то ответят - всё может поменяться", - сказал он, отметив, что жители Донбасса схожи с сильно сжатой пружиной, которая может разрядиться в любой момент.
По мнению Леонкова, период кардинальных решений наступит до 2022 года. Эксперт отметил, что именно в этот период начнётся демонтаж существующих систем и выстраивание новых систем управления планетой. В этот период мировой "перестройки" можно будет переделать многие тупиковые сценарии и разрешить многие неразрешенные конфликты.
"Я думаю, что мы станем свидетелями этого. И каждая слезинка, каждая кровинка людей Донбасса будет отомщена", - подчеркнул он.

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