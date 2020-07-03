Военный эксперт назвал сроки кардинальных мировых решений: Решится и вопрос Донбасса

По словам эксперта, непрекращающаяся военная подготовка ВСУ говорит о том, что "ружьё Украины заряжено и однажды оно должно стрельнуть".

"Был такой прогноз, что это произойдёт в период с 15 июня по 1 июля. В этот период укладывалось два судьбоносных для России события - это парад Победы исторический и голосование по Конституции. Нужно было устроить провокацию", - сказал Леонков в эфире "Аналитической службы Донбасса".

Однако, по словам эксперта, в этот момент в стане "хозяев Украины" не было единства - сейчас там происходят свои "разборки". А Киев, в свою очередь, несамостоятельный и без команды действовать не может.

Если начнётся вооружённый конфликт, то нужно понимать, что очень многое уже изменилось, отметил эксперт.

"Если канут в лету Минские соглашения, то это только развяжет руки. Если произойдёт вооружённая провокация и люди (Донбасса. - Ред.), которые никогда не отвечали, наконец-то ответят - всё может поменяться", - сказал он, отметив, что жители Донбасса схожи с сильно сжатой пружиной, которая может разрядиться в любой момент.

По мнению Леонкова, период кардинальных решений наступит до 2022 года. Эксперт отметил, что именно в этот период начнётся демонтаж существующих систем и выстраивание новых систем управления планетой. В этот период мировой "перестройки" можно будет переделать многие тупиковые сценарии и разрешить многие неразрешенные конфликты.

"Я думаю, что мы станем свидетелями этого. И каждая слезинка, каждая кровинка людей Донбасса будет отомщена", - подчеркнул он.