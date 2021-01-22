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Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной"

22 января 2021, 04:50  •  43 • Политика
В Forbes утверждают, что США уничтожат Россию до того, как атомный подводный беспилотник "Посейдон" достигнет американского побережья. Военный эксперт указал, где американский аналитик сделал смертельную ошибку. "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной", - отметил он.
Россия будет уничтожена до того, как российский подводный беспилотник "Посейдон" достигнет берегов США, пишет журнал Forbes. Смертельную ошибку США пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.
Согласно подсчётам обозревателя Forbes Дэвида Экса, российскому атомному подводному беспилотнику "Посейдон" потребуется два дня на то, чтобы добраться до берегов США. К этому времени Россия будет уже полностью уничтожена, уверенно заявляет автор статьи.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, его американский коллега упустил из вида одну очень важную деталь. "Посейдону" не нужно достигать берегов США, чтобы нанести ущерб. Одновременный подрыв ядерных подводных беспилотников в заданных районах вызовет мощнейшее цунами, которое накроет побережье США.
Их одновременный подрыв создаст волну, сопоставимую с самым мощным цунами, что просто смоет крупнейшие американские города, расположенные на побережье Тихого и Атлантического океанов,
- подчеркнул Юрий Кнутов.
Также он добавил, что не существует эффективных средств, чтобы как-то этому противодействовать. В этом заключается выгодное отличие подводного дрона от межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).
Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной. По разрушительной мощи она может превзойти удар, нанесённый с помощью МБР,
- подытожил Юрий Кнутов в беседе с Nation News.

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