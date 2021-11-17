|
Военный эксперт назвал самое страшное оружие в космосе: "Может долететь в любую точку планеты"
17 ноября 2021, 04:10 • 101 • Политика
В Минобороны России сообщили о поражении недействующего спутника "Целина-Д" в ходе испытаний. Войну в космическом пространстве прокомментировал военный эксперт Борис Усвяцов.
Военные России успешно поразили нефункционирующий советский спутник "Целина-Д" на околоземной орбите в ходе испытаний противоспутниковой ракеты, сообщает пресс-служба Минобороны России. Подробности об этом оружии России рассказал военный эксперт Борис Усвяцов.
Прежде всего он отметил, что космос является ещё одним полем боя, США говорят об этом вполне открыто. И в рамках этой парадигмы, уничтожение космической системы противника – это задача номер один. Потому что отсутствие связи ведет к потере системы управления, что в свою очередь ведет к поражению.
В этой связи такие виды вооружения, как антиракетные и антиспутниковые системы, имеют большое будущее, объяснил эксперт. Также он рассказал, какое космическое оружие считает самым опасным.
- сказал Борис Усвяцов в беседе с Nation News.
Подпишитесь на нас
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 ноября 2021, 18:20
|
15 ноября 2021, 02:35
|
15 ноября 2021, 08:25
|
13 ноября 2021, 01:35
|
13 ноября 2021, 01:35
|
14 ноября 2021, 23:05
|
13 ноября 2021, 03:20