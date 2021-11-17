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Военный эксперт назвал самое страшное оружие в космосе: "Может долететь в любую точку планеты"

17 ноября 2021, 04:10  •  101 • Политика
В Минобороны России сообщили о поражении недействующего спутника "Целина-Д" в ходе испытаний. Войну в космическом пространстве прокомментировал военный эксперт Борис Усвяцов.
Военные России успешно поразили нефункционирующий советский спутник "Целина-Д" на околоземной орбите в ходе испытаний противоспутниковой ракеты, сообщает пресс-служба Минобороны России. Подробности об этом оружии России рассказал военный эксперт Борис Усвяцов.
Прежде всего он отметил, что космос является ещё одним полем боя, США говорят об этом вполне открыто. И в рамках этой парадигмы, уничтожение космической системы противника – это задача номер один. Потому что отсутствие связи ведет к потере системы управления, что в свою очередь ведет к поражению.
В этой связи такие виды вооружения, как антиракетные и антиспутниковые системы, имеют большое будущее, объяснил эксперт. Также он рассказал, какое космическое оружие считает самым опасным.
Космический аппарат с конкретными носителями оружия — самый страшный. По различным орбитам он может долететь в любую точку планеты Земля,
- сказал Борис Усвяцов в беседе с Nation News.

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