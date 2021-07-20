Военный эксперт двумя аргументами "сорвал" размещение гиперзвуковых ракет США под боком у России

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин двумя аргументами "сорвал" планы США по размещению американских гиперзвуковых ракет под боком у России.

Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, комментируя испытания русского "Циркона", заявил о намерении разместить американские гиперзвуковые системы в Европе. Он сказал, что американские ракеты способны преодолевать звуковой барьер, но при этом не будут оснащаться ядерной боеголовкой.

Литовкин опроверг заявление Кирби, отметив, что такого оружия у американцев попросту нет.

Во-первых, сегодня никаких гиперзвуковых ракет у американцев нет. Во-вторых, в Москве давно сказали, что в ответ на подобный шаг Россия разместит в Европейской части страны свои гиперзвуковые ракеты, - пояснил эксперт "Народным новостям".

По его словам, США хотят оставаться мировым жандармом и пытаются пугать Россию оружием, которого у них по факту нет.

Отметим, что Россия уже давно объявила о создании и успешных испытаниях гиперзвуковых ракет, не имеющих аналога в мире. Это известие сильно насторожило США. Пока американцы вкладывали миллиарды долларов в размещение своей системы ПРО по всему миру, русские создали оружие, которое способно преодолеть любую противоракетную оборону. На сегодняшний день ни одна противоракета в мире не способна перехватить цель, летящую на гиперзвуке.