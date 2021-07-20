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Военный эксперт двумя аргументами "сорвал" размещение гиперзвуковых ракет США под боком у России
20 июля 2021, 19:10 • 182 • Политика
Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин двумя аргументами "сорвал" планы США по размещению американских гиперзвуковых ракет под боком у России.
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, комментируя испытания русского "Циркона", заявил о намерении разместить американские гиперзвуковые системы в Европе. Он сказал, что американские ракеты способны преодолевать звуковой барьер, но при этом не будут оснащаться ядерной боеголовкой.
Литовкин опроверг заявление Кирби, отметив, что такого оружия у американцев попросту нет.
По его словам, США хотят оставаться мировым жандармом и пытаются пугать Россию оружием, которого у них по факту нет.
Отметим, что Россия уже давно объявила о создании и успешных испытаниях гиперзвуковых ракет, не имеющих аналога в мире. Это известие сильно насторожило США. Пока американцы вкладывали миллиарды долларов в размещение своей системы ПРО по всему миру, русские создали оружие, которое способно преодолеть любую противоракетную оборону. На сегодняшний день ни одна противоракета в мире не способна перехватить цель, летящую на гиперзвуке.
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