Готовность киевских властей разместить на территории страны американские ЗРК Patriot свидетельствует о том, что Украина пустилась во все тяжкие. Таким мнением с ФАН поделился известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал Соединенные Штаты разместить на территории страны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, сегодня установки находятся очень далеко — на территории Польши, поэтому Пентагон должен сделать все, чтобы ЗРК появились на Украине.

«Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. Но где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие находятся в Польше. Они должны быть здесь», — сказал он.

В свою очередь сам президент Украины Владимир Зеленский в последнее время пытается сделать все, чтобы его страну взяли в Североатлантический альянс. По его мнению, только членство в НАТО позволит киевским властям взять под свой контроль народные республики Донбассе. Накануне украинский лидер обратился к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой помочь Украине вступить в Альянс.

«Если Соединенные Штаты хотят видеть нас в НАТО, они должны сказать об этом прямо и сделать это. Не словами», — заявил Зеленский.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление главы офиса Зеленского о готовности разместить на Украине ЗРК Patriot. По его словам, американские зенитно-ракетные комплексы сильно переоценены.

«Что касается американского вооружения. Возьмем, например, Саудовскую Аравию, которая ведет борьбу с самой нищей страной региона — Йеменом. Как известно, армия Эр-Рияда фактически полностью оснащена американским оружием, в том числе и ЗРК Patriot. Но были случаи, когда американские зенитно-ракетные комплексы не перехватывали даже достаточно примитивные ракеты, которые находятся на вооружении армии Йемена. Не случайно же Турция закупила российские ЗРК С-400», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса считает, что Украина пустилась во все тяжкие, поскольку ее лидеры начали делать заявления подобного рода. Специалист раскрыт также истинную цель киевских властей. По его словам, Украина хочет втянуть во внутренний конфликт страны Запада.

«Дело в том, что Украина сегодня пустилась во все тяжкие. Изначально киевские власти требовали от американцев переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, но позже выяснилось, что они не летят. Потом они захотели закупить турецкие беспилотники, но военные действия в Ливии показали, что они довольно успешно сбиваются. Теперь Украина захотела получить ЗРК Patriot. Для чего это нужно Киеву? Украинские власти всеми возможными способами хотят затащить во внутренний конфликт НАТО и США. Но Западу это не нужно, потому что ни одна иностранная страна не хочет втягиваться в чужую войну», — сообщил Василий Дандыкин.

Спикер ФАН рассказал, что Киеву придется заплатить высокую цену за американские ЗРК Patriot. Цена вопроса — украинская земля.

«Кроме того, очень уж Украина любит халяву. Но за все нужно платить. Сегодня, напомню, из нищего украинского бюджета выжимаются все соки, чтобы привести ВСУ к стандартам НАТО. Что киевские власти могут дать американцам взамен ЗРК Patriot? Украины есть только земля, поэтому был принят закон о ее продаже. Но американские зенитно-ракетные комплексы никак не помогут Киеву решить свои проблемы. Но случилось самое странное — Украина перешла на идеологию нацизма, поэтому сегодня у них герои — пособники фашистов — Шухевич, Бандера. Те, кто проиграл в Великой Отечественной войне, сегодня олицетворяют лицо современной Украины и ее вооруженных сил», — резюмировал Василий Дандыкин.

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