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Военный эксперт Дандыкин: Украина пустилась во все тяжкие
14 апреля 2021, 10:15 • 102 • Украина
Готовность киевских властей разместить на территории страны американские ЗРК Patriot свидетельствует о том, что Украина пустилась во все тяжкие. Таким мнением с ФАН поделился известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал Соединенные Штаты разместить на территории страны зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, сегодня установки находятся очень далеко — на территории Польши, поэтому Пентагон должен сделать все, чтобы ЗРК появились на Украине.
В свою очередь сам президент Украины Владимир Зеленский в последнее время пытается сделать все, чтобы его страну взяли в Североатлантический альянс. По его мнению, только членство в НАТО позволит киевским властям взять под свой контроль народные республики Донбассе. Накануне украинский лидер обратился к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой помочь Украине вступить в Альянс.
Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление главы офиса Зеленского о готовности разместить на Украине ЗРК Patriot. По его словам, американские зенитно-ракетные комплексы сильно переоценены.
Капитан первого ранга запаса считает, что Украина пустилась во все тяжкие, поскольку ее лидеры начали делать заявления подобного рода. Специалист раскрыт также истинную цель киевских властей. По его словам, Украина хочет втянуть во внутренний конфликт страны Запада.
Спикер ФАН рассказал, что Киеву придется заплатить высокую цену за американские ЗРК Patriot. Цена вопроса — украинская земля.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что военный эксперт Сергей Хатылев объяснил, почему сравнение ВКС России и ВВС Украины завело США в тупик.
Автор: Андрей Барановский
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