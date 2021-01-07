Военный эксперт Баранец объяснил, зачем украинская армия «пошла в попрошайки у НАТО»

Единственное, что остается украинской армии с ее уровнем подготовки, — это раскланиваться перед США и их сателлитами в бесконечных реверансах в надежде на хоть какое-то покровительство. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о внедрении в вооруженные силы страны перечня кодов военных рангов НАТО. По его словам, фактически это руководство к действию для кадровых органов ВСУ, чтобы те «переходили на новую философию работы», которая предусматривала бы создание некой «карьерной карты» каждому солдату, сержанту и офицеру по их подготовке, обеспечению и профессиональному росту.

«Узнав об этом, я сперва подумал, что украинская военная политика отличается «обезьянством», — отметил Баранец. — ВСУ во всем стараются подражать стандартам Североатлантического альянса и американской армии. Но это было бы еще не так страшно, если бы Украина не имела своих собственных уникальных исторических званий и рангов, которые сложились у нее за много веков достаточно разнообразными и интересными».

По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды», политика Киева в оборонительной сфере пошла в «попрошайки у НАТО», перед которым руководство страны «стоит на коленях».

«И все это делается, чтобы хоть как-то поддержать дух своей армии и показать ей, что ее организация и оснащение движется в сторону высоких американских стандартов, — объяснил эксперт. — Но что бы они там ни говорили о значимости этих переименований и карьерных лестницах, все это простое словоблудие. В украинской армии за последние 30 лет была выработана своя собственная система продвижения по службе. Так зачем было ее менять? По моему мнению, таким образом Киев просто хочет поглубже заглянуть под юбку Североатлантического альянса».

Собеседник ФАН признал, что Украина — это суверенная страна, которая «может сколько угодно сходить с ума вместе со своим генштабом». Однако, продолжил Баранец, делая это, она попросту теряет свою национальную идентичность в угоду лишь тому, чтобы «ее армию взяли в это натовское стадо».