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Военный эксперт Баранец объяснил, зачем украинская армия «пошла в попрошайки у НАТО»
07 января 2021, 03:40 • 83 • Украина
Единственное, что остается украинской армии с ее уровнем подготовки, — это раскланиваться перед США и их сателлитами в бесконечных реверансах в надежде на хоть какое-то покровительство. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Ранее Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о внедрении в вооруженные силы страны перечня кодов военных рангов НАТО. По его словам, фактически это руководство к действию для кадровых органов ВСУ, чтобы те «переходили на новую философию работы», которая предусматривала бы создание некой «карьерной карты» каждому солдату, сержанту и офицеру по их подготовке, обеспечению и профессиональному росту.
По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды», политика Киева в оборонительной сфере пошла в «попрошайки у НАТО», перед которым руководство страны «стоит на коленях».
Собеседник ФАН признал, что Украина — это суверенная страна, которая «может сколько угодно сходить с ума вместе со своим генштабом». Однако, продолжил Баранец, делая это, она попросту теряет свою национальную идентичность в угоду лишь тому, чтобы «ее армию взяли в это натовское стадо».
Автор: Игнат Старцев
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