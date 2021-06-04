Военный эксперт анекдотом объяснил провал Британии на 5 млрд

В британских боевых машинах Ajax запретили находиться больше 90 минут. На их покупку было потрачено 5 миллиардов долларов. Военный эксперт объяснил случившееся анекдотом из Первой и Второй мировых войн.

Великобритания потратила 5 миллиардов долларов на новые бронемашины Ajax, которые не могут двигаться быстрее 32 км/ч, а находиться в них можно не дольше 90 минут, сообщает британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на материалы правительственного доклада. Ситуацию прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, при создании бронемашин Ajax основное внимание было уделено внедрению самых передовых электронных технологий. Про скорость, шумоподавление, комфорт и безопасность экипажа проектировщики подумали в последнюю очередь.

Так получилось, что экипаж может находиться в этой машине на протяжении короткого промежутка времени, то есть не более полутора часов - потом начинаются проблемы,

- отметил эксперт в беседе с Nation News.

Он добавил, что многие проблемы бронемашина Ajax "унаследовала" от британских танков Первой и Второй мировых войн. Ещё тогда неспешность британской бронетехники была поводом для шуток.

Как раньше говорили, что экипаж британского танка, пока выезжал на боевую позицию, успевал выпить чашечку чая. Такая шутка была, но они, похоже, решили продолжить традиции,

- рассказал Алексей Леонков.

Военный эксперт предполагает, что провал Ajax связан с тем, что начиная с 2008 года Британия перестала заниматься созданием бронетехники, и старые специалисты ушли из отрасли, а новые оказались никуда не годными. Другой проблемой Леонков называет желание заказчика получить универсальную бронемашину, что привело к тому, что Ajax плох сразу во всём.