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Военный эксперт - о страхах украинского генерала: "Может случиться большая заваруха"
28 декабря 2020, 15:25 • 269 • Политика
Страхи украинского генерала относительно выхода из состава Украины ещё шести областей прокомментировал российский военный эксперт. Он сделал грозное предупреждение Киеву, который вынашивает планы пойти силой на Донбасс: "Вот здесь и может случиться большая заваруха".
Экс-начальник милиции Крыма, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль наделал шума на Украине своими заявлениями о том, что проект "Новороссия" ещё не окончен и страна может потерять ещё шесть областей, включая Одессу. Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец описал вариант событий, при котором описанные Москалём перспективы могут реализоваться.
"Я думаю, что это может случиться, например, тогда, когда киевские власти силой пойдут на Донбасс, начнут бомбить и Луганскую, и Донецкую области", - заявил Баранец в беседе с Царьградом. Он напомнил, что подобные планы в Киеве даже не скрывают, кроме того, уже есть информация из Донецка и Луганска о том, что украинские войска делают там перегруппировку.
Полковник Баранец напомнил также, что половина жителей Донбасса имеет российские паспорта.
"И вот здесь Россия не будет наблюдать в бинокль, как украинская армия оккупирует Донецк, как она уничтожает тамошнее население. Россия просто обязана будет по своей Конституции защитить граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Донбасса. Вот здесь и может случиться большая заваруха", - отметил Баранец.
При этом полковник в отставке подчеркнул, что Россия способна помочь ополченцам Донбасса и Луганска даже не переходя границу войсками и даже не используя десант или авиацию - просто не сходя с места. "У нас там достаточно войск на границе стоит, которые помогут Донецку остановить украинскую армию", - уверен Баранец.
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