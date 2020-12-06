Военный блок НАТО выходит за рамки чисто военных задач

Чем станет Североатлантический альянс к 2030 году?
На минувшей неделе министры иностранных дел стран-членов НАТО, оставаясь друг от друга на удалении, обсудили «необходимость реформирования НАТО с целью его адаптации к глобальным вызовам».
«Нам нужно продолжать меняться… Пришло время обновить Стратегическую концепцию НАТО [была принята в 2010 году. – Ред.]», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Одним из главных направлений перемен он назвал превращение НАТО как «регионального альянса» в альянс с «глобальным подходом».
Участникам министерской встречи был представлен доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре». В докладе предлагается ограничить возможность блокирования решений альянса со стороны отдельных его членов и запретить «политически мотивированную» блокировку решений военного блока.
Документ содержит 138 предложений. В частности, речь идёт об увеличении «сдерживающих способностей» НАТО после воссоединения Крыма с Россией и о поддержании «технологического превосходства» западного военного блока над Китаем и над той же Россией. Окончательная версия доклада "НАТО-2030" будет представлена на ближайшем саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году.
«НАТО, – говорится в докладе, – должно продолжать реагировать на угрозы и враждебные действия России политически единым, решительным и последовательным образом, без возврата к обычному взаимодействию [с Россией]… В случае угрозы НАТО должно продолжать отвечать России ясностью и силой». Столтенберг повторил слова о том, что «Россия нарушает и подрывает договоры», а также производит «развертывание нового оружия». Спектр обвинений в адрес России был расширен: «Россия разместила войска в странах – наших ближайших соседях в нарушение желания их правительств [?]… незаконно аннексировала Крым… продолжает дестабилизировать восточную Украину… российские войска находятся в некоторых частях Грузии, а также в Молдове, в Приднестровье».
Чем на фоне отказа «от обычного взаимодействия» (с Россией) является призыв Столтенберга «продолжать диалог с Россией» относительно договора СНВ-3, срок действия которого истекает в начале 2021 года? Не чем иным, как свидетельством готовности продолжать шантаж России, оказывая на неё возрастающее давление.
Такой вывод подтверждается и заявлением Столтенберга о том, что НАТО не уйдёт из Афганистана. По поводу масштабов и форм присутствия натовского контингента в этой стране на встрече министров обороны стран-членов НАТО в феврале 2021 года предстоит принять «несколько трудных решений».
Россия отвергает обвинения Запада и указывает на размещение американцами ядерного оружия на территориях своих союзников по НАТО из числа неядерных государств. «Та же Германия получает если не прямой, то косвенный доступ к системам, связанным с ядерным вооружением», – отмечает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев Косачёв.
Отвечая на вопрос о «возможности военного вмешательства России в Белоруссии и Молдавии», Столтенберг заявил, что союзники по НАТО «решительно поддерживают территориальную целостность и независимость Молдовы» и выступают против иностранного (российского) вмешательства в Белоруссии.
Для обсуждения «глобального сдвига в балансе сил, связанного с подъёмом Китая», к онлайн-заседанию натовцев были приглашены партнеры альянса в АТР – Австралия, Япония и Южная Корея.
Примечательно, что в рамках заявленного «обновления» НАТО этот военный блок собирается принять участие в решении таких задач, как борьба с изменениями климата, развитие зелёной энергетики, использование искусственного интеллекта, освоение Арктики и так далее. Не многовато ли? Как отмечает итальянская газета Giornale, «все это понадобится для того, чтобы продемонстрировать всем критикам: альянс – это не анахронизм, а универсальная организация будущего, способная заниматься не только военно-политическими вопросами».
Западный военный блок, сохраняя свою милитаристскую природу, всё более определённо выходит за рамки решения чисто военных задач.
Использованное итальянским изданием выражение «универсальная организация будущего» не означает ничего, кроме извечного стремления новоевропейского Запада к мировому господству в той или иной его форме.