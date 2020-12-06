Военный блок НАТО выходит за рамки чисто военных задач

Чем станет Североатлантический альянс к 2030 году?

На минувшей неделе министры иностранных дел стран-членов НАТО, оставаясь друг от друга на удалении, обсудили «необходимость реформирования НАТО с целью его адаптации к глобальным вызовам».

«Нам нужно продолжать меняться… Пришло время обновить Стратегическую концепцию НАТО [была принята в 2010 году. – Ред.]», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Одним из главных направлений перемен он назвал превращение НАТО как «регионального альянса» в альянс с «глобальным подходом».

Участникам министерской встречи был представлен доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре». В докладе предлагается ограничить возможность блокирования решений альянса со стороны отдельных его членов и запретить «политически мотивированную» блокировку решений военного блока.

Документ содержит 138 предложений. В частности, речь идёт об увеличении «сдерживающих способностей» НАТО после воссоединения Крыма с Россией и о поддержании «технологического превосходства» западного военного блока над Китаем и над той же Россией. Окончательная версия доклада "НАТО-2030" будет представлена на ближайшем саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году.

«НАТО, – говорится в докладе, – должно продолжать реагировать на угрозы и враждебные действия России политически единым, решительным и последовательным образом, без возврата к обычному взаимодействию [с Россией]… В случае угрозы НАТО должно продолжать отвечать России ясностью и силой». Столтенберг повторил слова о том, что «Россия нарушает и подрывает договоры», а также производит «развертывание нового оружия». Спектр обвинений в адрес России был расширен: «Россия разместила войска в странах – наших ближайших соседях в нарушение желания их правительств [?]… незаконно аннексировала Крым… продолжает дестабилизировать восточную Украину… российские войска находятся в некоторых частях Грузии, а также в Молдове, в Приднестровье».

Чем на фоне отказа «от обычного взаимодействия» (с Россией) является призыв Столтенберга «продолжать диалог с Россией» относительно договора СНВ-3, срок действия которого истекает в начале 2021 года? Не чем иным, как свидетельством готовности продолжать шантаж России, оказывая на неё возрастающее давление.

Такой вывод подтверждается и заявлением Столтенберга о том, что НАТО не уйдёт из Афганистана. По поводу масштабов и форм присутствия натовского контингента в этой стране на встрече министров обороны стран-членов НАТО в феврале 2021 года предстоит принять «несколько трудных решений».

Россия отвергает обвинения Запада и указывает на размещение американцами ядерного оружия на территориях своих союзников по НАТО из числа неядерных государств. «Та же Германия получает если не прямой, то косвенный доступ к системам, связанным с ядерным вооружением», – отмечает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев Косачёв.

Отвечая на вопрос о «возможности военного вмешательства России в Белоруссии и Молдавии», Столтенберг заявил, что союзники по НАТО «решительно поддерживают территориальную целостность и независимость Молдовы» и выступают против иностранного (российского) вмешательства в Белоруссии.

Для обсуждения «глобального сдвига в балансе сил, связанного с подъёмом Китая», к онлайн-заседанию натовцев были приглашены партнеры альянса в АТР – Австралия, Япония и Южная Корея.

Примечательно, что в рамках заявленного «обновления» НАТО этот военный блок собирается принять участие в решении таких задач, как борьба с изменениями климата, развитие зелёной энергетики, использование искусственного интеллекта, освоение Арктики и так далее. Не многовато ли? Как отмечает итальянская газета Giornale, «все это понадобится для того, чтобы продемонстрировать всем критикам: альянс – это не анахронизм, а универсальная организация будущего, способная заниматься не только военно-политическими вопросами».

Западный военный блок, сохраняя свою милитаристскую природу, всё более определённо выходит за рамки решения чисто военных задач.