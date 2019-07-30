Военный альянс создан: На месте "захвата" танкеров Россия и Иран проведут военные учения

По его словам, документ, подписанный Генштабом ВС Ирана и Минобороны России, является поворотным моментом в отношении двух стран в оборонной сфере.

Незадолго до визита в Россию Ханзади в интервью агентству IRNA заявил, что военные России и Ирана в ближайшее время могут провести военные учения в Ормузском проливе.

"Учения могут пройти и в северной части Индийского океана, в том числе в Ормузском проливе", - сказал глава ВМС Ирана.

Кроме того, отметил Ханзади, Москва и Тегеран продолжают вести переговоры по вопросам взаимодействия в оборонной сфере в акватории Каспийского моря.

Главнокомандующий ВС Ирана в субботу, 27 июля, прибыл в Санкт-Петербург с трехдневными визитом. Ханзади принял участие в мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России. Кроме того, он обсудил с представителями российской стороны вопросы развития морского сотрудничества.