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Военный альянс создан: На месте "захвата" танкеров Россия и Иран проведут военные учения
30 июля 2019, 00:09 • 18 • В мире
Военные ведомства России и Ирана подписали соглашение о расширении военного сотрудничества и двусторонних связей. "Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода", - отметил командующий ВС Ирана Хосейн Ханзади.
По его словам, документ, подписанный Генштабом ВС Ирана и Минобороны России, является поворотным моментом в отношении двух стран в оборонной сфере.
Незадолго до визита в Россию Ханзади в интервью агентству IRNA заявил, что военные России и Ирана в ближайшее время могут провести военные учения в Ормузском проливе.
"Учения могут пройти и в северной части Индийского океана, в том числе в Ормузском проливе", - сказал глава ВМС Ирана.
Кроме того, отметил Ханзади, Москва и Тегеран продолжают вести переговоры по вопросам взаимодействия в оборонной сфере в акватории Каспийского моря.
Главнокомандующий ВС Ирана в субботу, 27 июля, прибыл в Санкт-Петербург с трехдневными визитом. Ханзади принял участие в мероприятиях, посвященных Дню ВМФ России. Кроме того, он обсудил с представителями российской стороны вопросы развития морского сотрудничества.
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