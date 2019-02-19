Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Реалии Киева: нацистская свастика на проспекте Бандеры
The National Interest посчитал стоимость экспортной версии российского танка Т-9...
Медведчук: Порошенко пытается обменять ГТС на поддержку США на выборах
Почетного президента Киевской школы экономики отправили "работать токарем&q...
Главная / В России

Военным запретили смартфоны на службе

19 февраля 2019, 16:39  •  42 • В России

И рядовой, и генерал больше не смогут сделать селфи в военной части. Госдума приняла закон о запретах для людей в камуфляже . Отныне им не разрешат выкладывать фотографии в соцсети, рассказывать там о своей работе и носить с собой на службе устройства, через которые можно выйти в интернет. Также солдаты и офицеры не смогут делиться с другими информацией о своих сослуживцах.

За нарушение правил военных будут наказывать. Как именно — решать командиру. Известно только, что контрактникам может грозить досрочное увольнение.

К слову, аналогичные запреты есть во многих зарубежных армиях, чтобы бойцы случайно не выдали военную тайну. Но полностью удаляться из соцсетей российским военным не обязательно.

- Опубликовать свое фото на параде на Красной площади солдату можно. А вот если он фотографируется на фоне секретной техники, на военных учениях, показывая свое расположение, то за это будет отвечать, - сказал первый зампред комитета по обороне Александр Шерин. - Вступая в ряды российской армии молодой человек должен понимать, что наши вооруженные силы не должны видны как на ладони у вероятного противника.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


42
Источник
Похожие новости
18 февраля 2019, 19:24
«Чистосердечно раскаиваюсь»: обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок
18 февраля 2019, 17:54
Владимир Ресин: А на мне - все тот же костюм, что и на встрече с Трампом
19 февраля 2019, 06:54
"Курилы наши! И останутся нашими навсегда!" Против передачи Южных Курил выступили сами жители этих островов
Загрузка...
18 февраля 2019, 17:54
Путину доложили о подключении Курил
18 февраля 2019, 21:09
Жириновский напал на Лазарева у Соловьева
19 февраля 2019, 14:54
«Мать задержана»: что известно о расследовании инцидента с блуждавшим по Лосиному Острову мальчиком
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мад...
19 февраля 2019, 08:39
Австрийский газовый магнат порадовался "концу украинской монополии" с запус...
19 февраля 2019, 08:39
"Порошенко вмазать по зубам?": Твит пресс-секретаря президента Украины вызв...
19 февраля 2019, 03:39
Кого не зовут в Кремль, а кто туда зачастил
19 февраля 2019, 05:24
"Потерявший свою душу": Британка по приюту для кошек и Красной площади выне...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
13 февраля 2019, 06:24
"Посейдон" угрожает мирным американцам: Россию предупредили о надвигающемся информационном коме
13 февраля 2019, 03:09
"Игры кончились, вам уже из-за океана говорят!": Анна Шафран одернула украинского русофоба словами США - видео
13 февраля 2019, 22:39
"С Первого канала её не выгнали, а я выгнал": После изгнания Соколовской Михеев поставил ультиматум гостям с Украины
14 февраля 2019, 14:54
Почувствует мировым лидером: Путин "купил" Лукашенко, пустив на встречу с Эрдоганом и Роухани
15 февраля 2019, 03:54
"Оникс", "Яхонт" и "Циркон" отменят похороны "российских надежд": Эксперт разнёс характеристики ракеты NSM
17 февраля 2019, 17:39
Согласован облик «платформы возмездия» для США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.