Военным США в Сирии снова дали отпор: Жители Эль-Хасаки принудили американцев отступить

США снова попали в неудобное положение в Сирии. Жители провинции Эль-Хасака перекрыли путь колонне с американской военной техникой и принудили её развернуться, сообщает сирийское информагентство SANA.

Уточняется, что военных США заставили развернуться жители населённых пунктов Дашдашия и Кахира. При этом отмечается, что подробные инциденты происходят в северной части Сирии регулярно.

Напомним, что американские войска находятся на территории Сирии незаконно. Силы США сосредоточены в провинциях Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор, где расположены нефтяные поля. Не так давно неизвестные боевики атаковали автомобиль с американскими офицерами, которые ехали из одного нефтяного поля в другое.