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Военным США в Сирии снова дали отпор: Жители Эль-Хасаки принудили американцев отступить

13 мая 2020, 00:55  •  247 • Политика
Сирийцы заблокировали проезд американской военной техники в Эль-Хасаке. Солдатам США пришлось развернуть машины и поехать в обратную сторону, сообщает SANA.
США снова попали в неудобное положение в Сирии. Жители провинции Эль-Хасака перекрыли путь колонне с американской военной техникой и принудили её развернуться, сообщает сирийское информагентство SANA.
Уточняется, что военных США заставили развернуться жители населённых пунктов Дашдашия и Кахира. При этом отмечается, что подробные инциденты происходят в северной части Сирии регулярно.
Напомним, что американские войска находятся на территории Сирии незаконно. Силы США сосредоточены в провинциях Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор, где расположены нефтяные поля. Не так давно неизвестные боевики атаковали автомобиль с американскими офицерами, которые ехали из одного нефтяного поля в другое.

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