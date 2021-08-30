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Военным США пришлось отбиваться от ракетного обстрела в Кабуле

30 августа 2021, 10:40  •  109 • Политика
Аэропорт Кабула подвергся обстрелу, системы ПВО США перехватили пять ракет. Таким образом, отбиваться от атаки неизвестных пришлось военным США.
В понедельник, 30 августа, по международному аэропорту Кабула были нанесены ракетные удары. Как сообщили корреспонденты CNN, в общей сложности выпустили пять ракет. Впрочем, источником информации стал неназванный американский чиновник.
Часть ракет, а по другим данным все ракеты, были перехвачены американской системой противовоздушной обороны C-RAM. По предварительным данным, жертв среди граждан США в результате обстрела нет. Однако и здесь источник не даёт полной гарантии. Отмечено, что информация может быть обновлена.
Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на своего собеседника сообщает, что после ударов по району Салим Карван, который действительно находится в районе аэропорта, последовали взрывы, а затем и стрельба. Кто стоял за атакой, пока неясно. Один из очевидцев сообщил, что слышал по меньшей мере три взрыва, а затем видел вспышку в небе, которая больше всего походит на огонь. Затем люди кинулись бежать.

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