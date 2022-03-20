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Военным США напомнили, кто хозяин в Сирии: Американцам пришлось отправиться восвояси
20 марта 2022, 21:00 • 434 • Политика
Военнослужащим США напомнили, кто хозяин в Сирии. Так, бойцы правительственной армии республики помешали проезду военного конвоя Соединённых Штатов. В итоге американцам пришлось отправиться восвояси.
Бойцы армии Сирии помешали проезду военного конвоя США в провинции Эль-Хасака, расположенной в северо-восточной части страны, передаёт местный государственный информационный портал SANA.
Инцидент имел место на КПП сирийских войск неподалёку от города Тель-Тамр. Военнослужащие американских подразделений двигались на шести бронемашинах и намеревались продолжить путь через несколько близлежащих деревень.
Солдаты войск Сирии, однако, заблокировали дорогу колонне Соединённых Штатов. Американцам в итоге пришлось разворачиваться.
Напомним, США и подконтрольные им вооружённые формирования по-прежнему удерживают значительную часть страны - территории на северо-востоке, за Евфратом.
При этом, однако, Вашингтон, в отличие от русской армии, действует в арабской республике незаконно, поскольку не получал на то разрешения официального Дамаска.
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