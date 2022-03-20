Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киборгов из АЗОВа в Мариуполе не получилось [CТРИМ в 12.00]
Как вычисляют бегущих из Мариуполя нацистов: Фейк Гордона опровергли тремя фото
Один гиперзвуковой "Кинжал" обнулил на Украине все достижения НАТО - э...
Русские военные дали националистам последний шанс. В Мариуполе применили сирийск...
Главная / Политика

Военным США напомнили, кто хозяин в Сирии: Американцам пришлось отправиться восвояси

20 марта 2022, 21:00  •  434 • Политика
Военнослужащим США напомнили, кто хозяин в Сирии. Так, бойцы правительственной армии республики помешали проезду военного конвоя Соединённых Штатов. В итоге американцам пришлось отправиться восвояси.
Бойцы армии Сирии помешали проезду военного конвоя США в провинции Эль-Хасака, расположенной в северо-восточной части страны, передаёт местный государственный информационный портал SANA.
Инцидент имел место на КПП сирийских войск неподалёку от города Тель-Тамр. Военнослужащие американских подразделений двигались на шести бронемашинах и намеревались продолжить путь через несколько близлежащих деревень.
Солдаты войск Сирии, однако, заблокировали дорогу колонне Соединённых Штатов. Американцам в итоге пришлось разворачиваться.
Напомним, США и подконтрольные им вооружённые формирования по-прежнему удерживают значительную часть страны - территории на северо-востоке, за Евфратом.
При этом, однако, Вашингтон, в отличие от русской армии, действует в арабской республике незаконно, поскольку не получал на то разрешения официального Дамаска.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


434
Источник
Похожие новости
20 марта 2022, 00:35
Один гиперзвуковой "Кинжал" обнулил на Украине все достижения НАТО - эксперт
20 марта 2022, 02:20
Турки требуют: "Вон из НАТО!". Народ вышел на улицы
20 марта 2022, 08:45
Трамп выдал "секрет" Байдена: "Это катастрофа"
20 марта 2022, 16:20
Только Байдену не показывайте! Путин и карандаш, который не смог
20 марта 2022, 00:35
Большая ошибка Байдена и НАТО: Экс-советник президента США назвал, в чём главный просчёт с Украиной
20 марта 2022, 14:00
США уничтожают себя: Америка попала в ловушку России и Китая
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2022, 08:05
Зеленский назвал самый важный город, украинские мужчины не хотят воевать. Итоги 13 марта на Украине
17 марта 2022, 13:05
Раненый боец о тяжёлой стычке с неонацистами под Мариуполем: "Это просто жесть"
20 марта 2022, 00:35
Один гиперзвуковой "Кинжал" обнулил на Украине все достижения НАТО - эксперт
16 марта 2022, 11:25
Включить ли заднюю? США сдались. Пока только на Украине
16 марта 2022, 09:40
Журналист показал заказчика антирусской "акции" Овсянниковой: "А вы удивлялись"
15 марта 2022, 17:55
Новый командующий войсками Украины. Кто такой генерал Эдуард Москалёв
19 марта 2022, 08:15
Глава Пентагона жёстко пресёк просьбы Зеленского: "Такого никто не хочет увидеть"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.