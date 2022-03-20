Военным США напомнили, кто хозяин в Сирии: Американцам пришлось отправиться восвояси

Военнослужащим США напомнили, кто хозяин в Сирии. Так, бойцы правительственной армии республики помешали проезду военного конвоя Соединённых Штатов. В итоге американцам пришлось отправиться восвояси.

Бойцы армии Сирии помешали проезду военного конвоя США в провинции Эль-Хасака, расположенной в северо-восточной части страны, передаёт местный государственный информационный портал SANA.

Инцидент имел место на КПП сирийских войск неподалёку от города Тель-Тамр. Военнослужащие американских подразделений двигались на шести бронемашинах и намеревались продолжить путь через несколько близлежащих деревень.

Солдаты войск Сирии, однако, заблокировали дорогу колонне Соединённых Штатов. Американцам в итоге пришлось разворачиваться.

Напомним, США и подконтрольные им вооружённые формирования по-прежнему удерживают значительную часть страны - территории на северо-востоке, за Евфратом.

При этом, однако, Вашингтон, в отличие от русской армии, действует в арабской республике незаконно, поскольку не получал на то разрешения официального Дамаска.