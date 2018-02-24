Военным Кривого Рога грозит трибунал за "провокационные" флаги

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На Украине расследуют появление советской символики на марше в Кривом Роге.

В Кривом Роге на Украине будет проведено служебное расследование из-за появления военнослужащих Нацгвардии с красными флагами.

Как говорится в сообщении МВД страны, на мероприятиях по случаю освобождения города от немецких захватчиков была замечена советская символика, что является по действующим законам нарушением.

"Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующий Нацгвардией назначил служебное расследование", - заявили в ведомстве.

Напомним, что Киев ранее принял закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.

22 февраля военные Национальной гвардии в Кривом Роге прошли маршем, неся в руках красные флаги.